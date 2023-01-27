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半月灣兇嫌稱遭霸凌殺人 同事驚恐目睹過程

編譯陳韻涵／綜合26日電
據檢察官形容，農場命案兇手趙春利在問訊幾小時內，談話完全不帶感情。（路透）
據檢察官形容，農場命案兇手趙春利在問訊幾小時內，談話完全不帶感情。（路透）

加州半月灣(Half Moon Bay)兩座農場屠殺案出現重大突破，涉嫌犯下這兩起大規模槍案、造成七死一傷慘劇的66歲華裔嫌犯趙春利(Chunli Zhao)26日在獄中接受多家電視台訪問時坦承殺人，聲稱在農場工時長又遭霸凌，向雇主反應卻未受重視，在「神智不清下」下殺手。

趙春利在訪問中也表示後悔犯案；趙表示來美11年，持有綠卡，和太太同住在美國，40歲的女兒則在中國；凶槍則是在2021年購得。

目擊者：趙春利殺人後 面帶微笑

加州農場屠殺案兇嫌趙春利在獄中接受電視台訪時表示，他在農場受到同事霸凌，而且工時...
加州農場屠殺案兇嫌趙春利在獄中接受電視台訪時表示，他在農場受到同事霸凌，而且工時很長，但反應給主管都沒下文。截圖是趙春利25日過堂時的畫面。(取自NBC電視新聞)

另方面，第一兇案現場的目擊者則說，趙春利「滿臉憤怒」，開槍殺人後「面帶微笑」。

趙春利26日在紅木城(Redwood City)的聖馬刁郡監獄中接受「國家廣播公司」(NBC)華裔記者王慕華(Janelle Wang)專訪時，用普通話透露農場工作時數長，且遭「霸凌數年」。

王慕華在報導中表示，「趙春利承認殺人。」

加州聖馬刁郡區域檢察官韋格史塔夫(Steve Wagstaffe)告訴「洛杉磯時報」，趙春利接受電視台訪談的內容，「與他告訴執法人員的內容一致」。

趙嫌自稱後悔：犯案時神智不清

趙春利在15分鐘的訪談中透露，他承受「某種精神疾病」所苦，犯案時「神智不清」(wasn't in his right mind)。

趙春利表示，他犯案後駕車前往聖馬刁郡警長辦公室打算投案，並在車內寫下字條，隨後遭警方攻堅逮捕。

王慕華表示，趙春利告訴他，他後悔犯案。

趙春利控訴農場工時過長後，州政府已派員調查發生槍擊案的兩處農場的工作環境與情況，也讓加州農場工人經常在危險環境中工作的醜態曝光。

紐森：部分工人住貨櫃屋 工資低

北加半月灣農場七人命案的空拍照，農場裡多是簡單的組合屋。（美聯社）
北加半月灣農場七人命案的空拍照，農場裡多是簡單的組合屋。（美聯社）

加州州長紐森24日曾視察該農場所在的社區並與受害者家屬及農場員工會談，他事後表示，部分農場工人「住在貨櫃屋」，沒有健保，時薪九元，遠低於該州規定的15.5元最低工資。

趙春利另接受「KNTV-TV」訪問時表示，他長年遭到霸凌且農場工時長，曾向雇主反映卻被忽視。

趙春利表示，他在2021年買到行凶用的槍械，購買過程未遭遇任何阻礙。

農場指對於任何霸凌投訴不知情

兇案現場之一的加州大地花園(California Terra Garden，前為山菇農場)發言人奧特斯(David Oates)表示，趙春利與妻子住在該農場內， 但農場「對於任何人曾提出霸凌投訴並不知情」。

另據「灣區新聞集團」(Bay Area News Group)報導，大地花園農場員工艾琳‧歐提茲(Erlin Ortiz)及瑪瑞安‧歐提茲(Miriam Ortiz)回顧案發經過，難以置信恐怖情況在她們眼前上演。

歐提茲姊妹當時已完成當天工作並坐在車內等候，看到趙春利在距離40呎之處，從背包拿出一把槍，以中文大喊接著開槍殺人。

同事：他當時激憤惱怒、滿臉通紅

艾琳說，趙春利接連射殺兩名同事，形容趙春利「激憤惱怒、滿臉通紅」。

歐提茲姊妹目睹兇殺過程感到驚恐害怕，坐在駕駛座的瑪瑞安丈夫急忙發動車子準備開走；趙春利轉頭看向她們，接著跳上車，開車前往這對姐妹居住的農場營地。

她們表示，趙春利的舉止變了；艾琳說：「他在笑，我們看到他跳上車，他看著我們並以剛才的情況開玩笑。」

艾琳表示，趙春利和妻子在一個小花園自己種洋蔥，她們碰面時會揮手打招呼，但神情總是嚴肅。

加州 霸凌 紐森

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