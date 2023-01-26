半月灣槍案首次開庭 兇嫌趙春利來自中國 被控7謀殺罪

半月灣農場命案的兇嫌趙春利25日出庭，被控七項殺人罪，趙是中國公民。(Getty Images)

加州 聖馬刁郡(San Mateo County)半月灣 市(Half Moon Bay)23日下午發生農場連續槍擊案造成五男二女死亡，66歲嫌犯、華裔農場工人趙春利(Zhao Chunli，音譯)25日被控七項謀殺罪，以及一項企圖謀殺罪。

趙春利25日首次出庭，但聖馬刁區域檢察官韋格史塔夫(Steve Wagstaffe)說，原訂過堂程序延至2月16日。

檢：犯案動機暫不公開

韋格史塔夫在法庭外面對媒體詢問時，拒絕說明趙春利殺害現任及前任同事的動機為何。韋格史塔夫說，為確保趙春利獲得公平審判，暫不公開犯案動機等相關細節。

聖馬刁郡警方先前說，初步調查顯示，所有證據均指向「職場暴力」(workplace violence)犯罪。

由於趙春利面臨使用槍械殺人或導致重大傷害的加重指控，未來如果被法院定罪，可能面臨死刑或終身監禁不得假釋；然而，加州州長紐森先前已對死刑發布暫緩執行令(moratorium on executions)。

半月灣農場命案的兇嫌趙春利25日出庭，被控七項殺人罪，趙是中國公民。(Getty Images)

槍擊事件發生在山菇農場和附近的康柯德農場(Concord Farms)；美聯社報導，該地區的大多數農場工人是拉丁裔，但山菇農場是少數僱用亞裔工人的農場之一。

法醫辦公室25日公布其中六名死者身分：73歲舊金山居民劉志申(Zhishen Liu，姓名均音譯)、50歲莫斯灘(Moss Beach)居民希梅內斯(Marciano Martinez Jimenez)、74歲舊金山居民張艾香(Aixiang Zhang)、66歲半月灣居民程啟宏(Qizhong Cheng)、64歲半月灣居民陸敬之(Jingzhi Lu)，以及尚未確認居住地點的43歲受害者邴業濤(Yetao Bing)。

趙春利合法持有半自動槍

根據檢方起訴書，另一名死者為荷西‧裴瑞茲(Jose Romero Perez)，傷者為派德羅‧裴瑞茲(Pedro Romero Perez)。

韋格史塔夫說，某些受害者是在農場上的拖車裡遭到槍殺。

韋格史塔夫指出，趙春利來自中國，在美國生活已有十多年；趙春利曾有合法居留身分，但迄今是否有效，仍有待檢警調查。有線電視新聞網(CNN)報導，趙春利是中國公民，他合法持有半自動槍。

受害者希梅內斯的弟弟薩凡杜‧希梅內斯(Servando Martinez Jimenez)說，哥哥在農場擔任經理兼派送員，生前不曾提及趙春利，也不曾說過同事之間有任何問題。薩凡杜‧希梅內斯說，正與墨西哥 領事館接洽如何將哥哥的遺體運回墨西哥。