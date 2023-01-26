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專家：槍案不是亞裔問題 在美愈久愈容易用槍解決不滿

記者胡玉立／綜合報導
半月灣的民眾24日獻花向罹難被害者致哀。(美聯社)
半月灣的民眾24日獻花向罹難被害者致哀。(美聯社)

亞裔試圖釐清加州相繼發生的亞裔社區致命槍擊事件之際，專家警告，切勿從這些槍枝暴力事件泛泛得出文化結論；加州接連槍擊案反映的是美國悲劇，而非「亞裔問題」。

亞裔美國人研究協會(Association for Asian American Studies)會長丁格拉(Pawan Dhingra)指出，隨著越來越多亞裔融入美國社會，也會有更多人吸納美國病灶；「美國素以吸引移民和他們的下一代而聞名，他們愈來愈『美國化』，槍枝暴力就是其一。」

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，儘管21日和22日在加州接連發生多起重大槍擊案，嫌犯都是年長亞裔男性，但專家認為，槍枝暴力行為無處不在，跨越種族、文化和身分。

「問題是，當某個亞裔在美國做了某事，往往所有亞裔就承受整個族裔社區的重量，」科羅拉多大學博爾德分校種族研究教授珍妮佛‧何(Jennifer Ho)告訴NBC，「暴力是『獨特的美國現象』，亞裔也不能免於大規模殺戮。」

「暴力計畫：如何阻止大規模槍擊流行病」(The Violence Project: How To Stop a Mass Shooting Epidemic)一書合著作者、明尼蘇達大都會州立大學刑事司法學教授丹斯利(James Densley)則指出，「任何一次大規模槍擊事件的發生，都會降低下次槍擊事件的門檻；如果有人正考慮此類犯罪並正經歷危機，目睹某種類型槍擊事件，肯定可能成為犯案動機。」

專家並指出，槍枝暴力並非亞裔僑民固有文化；部分東亞國家是槍枝暴力發生率最低，包括日本、南韓和台灣都擁有世界上最嚴格槍枝法律。中國人口是美國人口兩倍多，每年記錄有案的槍枝相關犯罪僅為數十起。

據2022年AAPI數據報告，絕大多數亞裔支持更嚴格槍枝法，佔81%，比全國平均高出約20個百分點。因此，珍妮佛‧何譴責那些因為這幾樁悲劇，即對亞裔社區套上特定標籤的人。

「在美國待的時間越長，越容易受某些美國規範和槍枝獲取的影響，」她說：「它代表的是，更有可能透過槍枝來解決不滿。」

亞裔 槍擊 加州

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