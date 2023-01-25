蒙市「舞星」舞蹈社反映華人舞文化 曾是移民社交聖地

剛發生命案的加州蒙市「舞星」舞社是華人休閒社交形態的縮影之一。(美聯社)

21日發生在加州蒙特利公園市 、造成11人死亡多人受傷的重大槍擊案，案發地「舞星」舞蹈社(Star Ballroom Dance Studio)30多年來，一直是當地亞裔移民社區的社交聖地。許多男男女女，或已婚或離婚或喪偶或有著孤獨靈魂，都曾在那裡試圖學好國標舞等舞步，尋找人生第二春。

華盛頓郵報24日報導，發生在「舞星」舞蹈社的故事，反映的是蒙特利公園市亞裔僑民的人生故事；曾撰寫蒙特利公園市歷史的沙加緬度加州州立大學種族研究教授蒂莫西·方(Timothy Fong)說，「它在很多方面呈現的是『美麗的多元文化故事』。」但現在，這裡是另一處本應歡樂的所在發生槍枝暴力事件的美國縮影。

成為蒙市多元文化縮影

在「舞星」教舞十年的舞蹈教練杜瓦爾(David DuVal)向華盛頓郵報表示，舞社為30至90歲學生量身定制課程，提供一般美式舞蹈社不教的舞蹈課，像台灣的吉魯巴舞(jitterbug)。舞社人人都歡迎，但客戶大多是華人或越南 人，而且大多數是女性，年齡比較大；來這裡跳舞，對某些人來說是嗜好，或許也可以建立社會關係和信心；甚至還有醫療保險公司為客戶支付參加舞社的會員費和課程費用。

每周營業七天的「舞星」是蒙特利公園市的代表性建築。研究舞蹈社現象的北嶺加州州立大學英語名譽教授烏巴(George Uba)說，1990年代蒙特利公園市人口結構發生巨大變化，獲得「郊區第一唐人街」美譽，「舞星」舞蹈社在那時開業，它迎合了當時主要是台灣和香港移民的舞蹈愛好者需要，但現在越來越多成員來自中國和越南。

杜瓦爾說，大多數人都有固定舞伴，聘請教練作舞伴也很常見。除了偌大的舞池，後台還設有卡拉OK，讓顧客可以高唱粵語和普通話歌曲。

曾是最不需要保安之地

59歲的彭海蒂 (Hattie Peng，音譯)槍擊案當時在舞伴用身體阻擋下毫髮無傷，但對方卻身中兩彈；對活潑、愛開玩笑、自稱台灣「舞后」的她來說，「舞星」曾讓人有家的感覺；在那裡，大家可以用屬於自己的、混著英語和普通話的獨特方式交流。

「舞星」的入口沒有保安，那裡曾是彭海蒂認為最不需要保安的地方，21日那天晚上收費15元的除夕舞會，是大家一定不會錯過的那種派對；但現在，彭海蒂不知道，下次什麼時候可以再跳舞了。