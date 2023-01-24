獨家專訪／加州長：妥善照顧槍案受害者 政府永遠是華人堅強後盾

加州州長紐森（Gavin Newsom）23日視察蒙特利公園市，了解案情和探視傷員，承諾政府永遠是華人社區的堅強後盾。（記者丁曙／攝影）

加州 洛杉磯縣華人社區蒙特利公園市 （Monterey Park）濫殺案11死9傷震撼全國，加州州長紐森（Gavin Newsom）22日即抵達蒙市與地方政要會談，23日並走訪蒙市各地視察，了解案情和去醫院探視傷員，特別接受世界日報專訪，介紹政府的災後處置方案，並且信心喊話，稱政府永遠是華人社區的堅強後盾。

記者（以下簡稱問）：在蒙特利公園市發生濫殺槍擊 事件後，州長此行視察的主要目的是什麼？

紐森（以下簡稱答）：希望讓亞裔社區知道，政府非常重視和關心這重大命案，不會因為嫌疑人已自殺身亡就放棄不管社區了。政府要讓民眾感到安全，政府絕不允許這種情況再次發生。當下適逢農曆新年，加州民眾正在慶祝多元化，多元化已經得到全體州民支持。

加州州長紐森（Gavin Newsom，右）23日視察蒙特利公園市，特別邀請世界日報記者專訪。（州長辦公室提供）

醫院探傷患 允諾補助帳單

問：社區關心政府將如何幫助受害者和他們的家人？

答：針對這起屠殺事件，政府將撥出數億專款幫助受害者和他們的家人。過去幾年，針對不斷上升的仇恨亞裔犯罪事件，政府積極作出反應，包括專門為受害人提供服務。

昨天(22日)我在醫院遇到本案中的一名受害者，他的腿部中彈，骨頭被打碎了，但唯一關心的是無力支付帳單。傷者說「必須離開這裡，因為負擔不起帳單」。我說，不用擔心，政府支持你，盡量照顧你。

傷者很擔心自己的媽媽，因為老人家只會說廣東話。我說不用擔心，政府會在你的家人身邊。最後，傷者又擔心會被打工的企業解雇。我說，不用擔心，政府會解決的。州政府會支付與此事件相關的費用，州政府已經提供資金支持，還有地方和縣(郡)政府提供的數百萬元資源，支持加州檢察長和洛杉磯縣受害者計畫，攜手幫助這些受害人。

問：在此次重大悲劇之後，人們是否可以期望州政府和州議會採取有效行動和措施，來防止槍枝暴力悲劇進一步發生，至少應該減少槍枝暴力悲劇的發生？

答：限槍和控槍是聯邦政府和國會的權限，加州政府和州議會無法在這方面走得更遠，以防止進一步的槍枝暴力悲劇。但是，從州政府的權限來說，加州在槍枝安全管理方面已領先全國。槍枝法律拯救生命的數據證明，在過去 40 年裡，加州的槍擊死亡率低於全國平均槍擊死亡率37%，近年來加州的槍擊死亡率持續下降，在這方面已經領先全國。

對於全國性的槍枝管控措施，聯邦政府必須履行職責，國會需要對這個國家的槍枝暴力負責。地方需要在槍枝管控方面採取更積極的措施，但要看國會如何行動，才能讓地方各州積極跟進。

目前沒有什麼法律能夠阻止人們獲得武器。2019年7月28日，在加州吉爾羅伊大蒜節（Gilroy Garlic Festival）發生的大規模槍擊事件，造成3死17傷的重大悲劇，槍手也在與警察交火中自殺了。然而，這名槍手使用的武器是從內華達州買的，人們可以越過加州邊境去買槍。因此，需要其他各州仿效加州嚴苛的槍枝管制法。

籲聯邦政府 嚴管槍枝氾濫

問：當今美國社會早已不是200年前的西部牛仔（West cowboy）時代，人們不應該需要擁槍自保。保障社區安全是政府和警察的職責，為什麼人們仍然很容易購買槍枝，而槍枝泛濫正是造成悲劇的重大因素。

答：因為這個國家被槍枝遊說團體綁架了，這些貪婪的人們甚至要向嬰兒推銷槍枝。有一家公司確實在推銷廣告上亮出了兩個帶奶嘴的孩子，為了賺錢而不惜一切代價，這正是所有這一切的核心。

儘管發生了這場悲劇，加州仍然嚴苛管控槍枝，我本人絕不會退縮，直到政府可以向民眾承諾，槍暴不再威脅社區的那一天。