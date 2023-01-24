我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／北加州又傳槍擊案 奧克蘭晚間槍戰1死7傷

北加半月灣槍案 死者幾乎是槍手趙春利的華人同事

加州半月灣2農場連爆槍擊 華人7死 67歲華人嫌犯落網

記者顏伶如／綜合報導
加州兩處農場發生7死槍案，槍手及死者都是華人，67歲的嫌犯遭警方壓制逮捕。（翻攝自電視）
加州兩處農場發生7死槍案，槍手及死者都是華人，67歲的嫌犯遭警方壓制逮捕。（翻攝自電視）

加州舊金山半島聖海岸城市半月灣(Half Moon Bay)23日下午驚傳槍擊， 兇嫌在山菇農場(Mountain Mushroom Farm)、康柯德農場(Concord Farms)連續開槍，美國廣播公司(ABC)報導，至少造成七人死亡， 一人重傷；聖馬刁郡(San Mateo County)警長辦公室表示，涉嫌行兇的華裔嫌犯已經落網。

聖馬刁郡警長辦公室證實，在押兇嫌為來自半月灣的67歲華裔男子趙春利(Zhao Chunli，音譯)；警方趙春利停在半月灣警長辦公室停車場的車上發現趙嫌，將他逮捕，並在車上找到槍枝；警方研判趙單獨作案，對社區沒有進一步威脅。

加州農場發生7死槍案，67歲的嫌犯趙春利遭警方逮捕。(取自推特)
加州農場發生7死槍案，67歲的嫌犯趙春利遭警方逮捕。(取自推特)
加州兩處農場發生7死槍案，槍手及死者都是華人，67歲嫌犯遭警方壓制逮捕。(取自K...
加州兩處農場發生7死槍案，槍手及死者都是華人，67歲嫌犯遭警方壓制逮捕。(取自KRON電視新聞)

槍擊案現場疑種植大麻

半月灣市議員黛比‧魯多克(Debbie Ruddock)說，槍擊案受害者為農場華裔工人；ABC則報導，當地居民表示山菇農場是大麻種植場。

加州在三天內接連發生發生與亞裔有關的大規模槍擊事件；洛杉磯郡蒙特利公園市(Monterey Park)「舞星」(Star Dance)舞蹈社21日晚間才發生越華裔兇嫌陳友艮（Huu Can Tran，音譯）濫射造成11人死亡、9人受傷。

聖馬刁郡警長柯柏斯(Christina Corpus)說：「對於整個社區以及受到這起駭人聽聞暴力事件影響的家屬來說，這是令人萬分悲痛的慘劇。」

警方表示，23日下午2時20分接獲報案指出，山菇農場發生槍擊事件。員警抵達現場發現一人死亡，三人重傷，所有傷者均已送往史丹福醫學中心(Stanford Medical Center)搶救。康柯德農場緊接著也傳出槍擊，現場有三人死亡。

加州半月灣農場23日發生7死重大槍擊命案，槍手及死者都是華人。（美聯社）
加州半月灣農場23日發生7死重大槍擊命案，槍手及死者都是華人。（美聯社）

兇嫌疑為心生不滿員工

聖馬刁郡郡委會主席派恩(Dave Pine)說，山菇農場後來累計四人死亡，康柯德農場三人死亡；他形容槍手是「心懷不滿的員工」(disgruntled worker)。

兩起槍擊案發生地點靠近92號公路(Highway 92)附近，剛好位於半月灣市轄區界線。警方初步調查，趙春利先在山菇農場行兇後，再開車至不到三理外的康柯德農場殺人。

美國廣播公司報導，受到槍擊案影響，「至善家庭兒童中心」(Holy Family Children's Center)托兒所從下午3時20分左右便進入封鎖狀態。當地官員指出，警方告知正在追緝一名駕駛紅色休旅車的男子。

聖馬刁郡警長辦公室在23日下午接近5時的推特發文寫道：「社區目前已經不再面臨威脅。」

紐森感嘆悲劇接二連三

警方公布兇嫌為67歲的趙春利之後，根據ABC報導，消息人士透露，趙春利曾在其中一座農場工作，所有受害者之間均為同事關係。

白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)23日傍晚在推特發文寫道，拜登總統已經聽取這起連環槍擊案的簡報，並下令聯邦機關對地方政府提供一切必要協助。加州州長紐森(Gavin Newsom)則在推特發文指出：「我在醫院探望大規模槍擊案受害者時，突然被拉到一邊，被告知又發生另一起槍擊案，這次是在半月灣。悲劇連著發生。」

槍擊 華裔 加州 半月灣

上一則

傳麥卡錫今春將訪台 國防部做初步規畫

下一則

影／北加州又傳槍擊案 奧克蘭晚間槍戰1死7傷

延伸閱讀

北加半月灣槍案 死者幾乎是槍手趙春利的華人同事

北加半月灣槍案 死者幾乎是槍手趙春利的華人同事
獨家專訪／加州州長：妥善照顧槍案受害者 政府永遠是華人堅強後盾

獨家專訪／加州州長：妥善照顧槍案受害者 政府永遠是華人堅強後盾
大屠殺後加州州長訪蒙市 籲華人振作政府全力支持

大屠殺後加州州長訪蒙市 籲華人振作政府全力支持
加州零排放車輛 占去年新車銷售量19%

加州零排放車輛 占去年新車銷售量19%

熱門新聞

蒙市大規模槍擊屠殺造成10死10傷，兇嫌與被害人皆為華人，圖為現場照片。(取材自推特)

蒙市大屠殺死者增至11人 目擊者：馬老闆遇害

2023-01-23 15:38
槍擊案發生後，聞訊趕到的救援人員將傷者送往附近醫院搶救。(路透)

他早離場 頭名死者就在他座位上…他為女伴擋彈中兩槍

2023-01-23 10:41
學貸網站「法蘭克」創辦人賈維斯。(取自領英)

摩根大通買下學貸網 發現400萬假帳戶 告上27歲女賣主

2023-01-22 10:04
谷歌母公司Alphabet也加入科技業裁員大潮。(歐新社)

科技業大裁員…「名單有我」 菜鳥震驚老鳥淡定

2023-01-20 17:52
近來不少旅美華人關注中國政府何時恢復原有十年多次簽證的使用。（Getty Images）

中國何時恢復原有十年多次簽證？駐美使館發言人回應

2023-01-20 21:53
美國若出現債務違約，那些依靠社安金和聯邦醫療保險等社會安全福利生活的人將受衝擊。圖為在佛州一個老人中心參加活動的退休老人。(Getty Images)

美若倒債恐衝擊社安金、Medicare 401(k)也將受重擊

2023-01-20 06:03

超人氣

更多 >
他在找人 眼神險惡…赫見槍手 26歲華男勇奪槍

他在找人 眼神險惡…赫見槍手 26歲華男勇奪槍
北加半月灣槍擊 華人農工7死3重傷 67歲趙春利落網

北加半月灣槍擊 華人農工7死3重傷 67歲趙春利落網
蒙市大屠殺死者增至11人 目擊者：馬老闆遇害

蒙市大屠殺死者增至11人 目擊者：馬老闆遇害
洛縣大屠殺兇手鄰居說他是好人 生前愛跳舞

洛縣大屠殺兇手鄰居說他是好人 生前愛跳舞
他早離場 頭名死者就在他座位上…他為女伴擋彈中兩槍

他早離場 頭名死者就在他座位上…他為女伴擋彈中兩槍