加州半月灣2農場連爆槍擊 華人7死 67歲華人嫌犯落網

加州兩處農場發生7死槍案，槍手及死者都是華人，67歲的嫌犯遭警方壓制逮捕。（翻攝自電視）

加州 舊金山半島聖海岸城市半月灣 (Half Moon Bay)23日下午驚傳槍擊 ， 兇嫌在山菇農場(Mountain Mushroom Farm)、康柯德農場(Concord Farms)連續開槍，美國廣播公司(ABC)報導，至少造成七人死亡， 一人重傷；聖馬刁郡(San Mateo County)警長辦公室表示，涉嫌行兇的華裔 嫌犯已經落網。

聖馬刁郡警長辦公室證實，在押兇嫌為來自半月灣的67歲華裔男子趙春利(Zhao Chunli，音譯)；警方趙春利停在半月灣警長辦公室停車場的車上發現趙嫌，將他逮捕，並在車上找到槍枝；警方研判趙單獨作案，對社區沒有進一步威脅。

加州農場發生7死槍案，67歲的嫌犯趙春利遭警方逮捕。(取自推特) 加州兩處農場發生7死槍案，槍手及死者都是華人，67歲嫌犯遭警方壓制逮捕。(取自KRON電視新聞)

槍擊案現場疑種植大麻

半月灣市議員黛比‧魯多克(Debbie Ruddock)說，槍擊案受害者為農場華裔工人；ABC則報導，當地居民表示山菇農場是大麻種植場。

加州在三天內接連發生發生與亞裔有關的大規模槍擊事件；洛杉磯郡蒙特利公園市(Monterey Park)「舞星」(Star Dance)舞蹈社21日晚間才發生越華裔兇嫌陳友艮（Huu Can Tran，音譯）濫射造成11人死亡、9人受傷。

聖馬刁郡警長柯柏斯(Christina Corpus)說：「對於整個社區以及受到這起駭人聽聞暴力事件影響的家屬來說，這是令人萬分悲痛的慘劇。」

警方表示，23日下午2時20分接獲報案指出，山菇農場發生槍擊事件。員警抵達現場發現一人死亡，三人重傷，所有傷者均已送往史丹福醫學中心(Stanford Medical Center)搶救。康柯德農場緊接著也傳出槍擊，現場有三人死亡。

加州半月灣農場23日發生7死重大槍擊命案，槍手及死者都是華人。（美聯社）

兇嫌疑為心生不滿員工

聖馬刁郡郡委會主席派恩(Dave Pine)說，山菇農場後來累計四人死亡，康柯德農場三人死亡；他形容槍手是「心懷不滿的員工」(disgruntled worker)。

兩起槍擊案發生地點靠近92號公路(Highway 92)附近，剛好位於半月灣市轄區界線。警方初步調查，趙春利先在山菇農場行兇後，再開車至不到三理外的康柯德農場殺人。

美國廣播公司報導，受到槍擊案影響，「至善家庭兒童中心」(Holy Family Children's Center)托兒所從下午3時20分左右便進入封鎖狀態。當地官員指出，警方告知正在追緝一名駕駛紅色休旅車的男子。

聖馬刁郡警長辦公室在23日下午接近5時的推特發文寫道：「社區目前已經不再面臨威脅。」

紐森感嘆悲劇接二連三

警方公布兇嫌為67歲的趙春利之後，根據ABC報導，消息人士透露，趙春利曾在其中一座農場工作，所有受害者之間均為同事關係。

白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)23日傍晚在推特發文寫道，拜登總統已經聽取這起連環槍擊案的簡報，並下令聯邦機關對地方政府提供一切必要協助。加州州長紐森(Gavin Newsom)則在推特發文指出：「我在醫院探望大規模槍擊案受害者時，突然被拉到一邊，被告知又發生另一起槍擊案，這次是在半月灣。悲劇連著發生。」