南加蒙市槍案／10死10傷大屠殺 72歲華人兇嫌疑感情糾紛濫射

蒙市大規模槍擊屠殺造成10死10傷，兇嫌與被害人皆為華人，圖為現場照片。(取材自推特)

與警對峙 兇嫌車內自殺

農曆大年夜1月21日晚，南加華人 聚集的洛杉磯郡蒙特利公園市(Monterey Park )，發生一起駭人聽聞的大規模槍擊 案，已造成十人死亡、至少十人受傷。案發第二天下午，涉嫌行凶的男性華人槍手在與警方對峙過程中身亡，死於自己的車內，據信是自殺。

特警部隊22日圍捕蒙特利公園市大規模槍擊案嫌犯。(路透)

拜登宣布為遇難者降半旗

拜登總統22日在推特發布聲明表示，他與妻子吉爾(Jill Biden)為在蒙市大屠殺中遇難和受傷的被害者祈禱。他表示會密切關注事件相關的發展，並督促社區遵循當地官員和執法部門的指導。他並宣布自22日至26日白宮及全國機關和海空軍事基地降半旗，紀念逝者。

副總統賀錦麗在反墮胎發表會之前表示對槍擊案的哀痛，她說槍枝暴力必須停止，不應再有更多的社區因槍枝暴力或種族歧視引起紛爭。

警方指出，自殺身亡的兇嫌為72歲的陳友艮(Huu Can Tran，音譯)，作案動機尚待調查。但有瞭解內情的人士稱，案發動機源自於一對夫妻或男女朋友之間的糾紛，男方心生妒忌而行凶。

在蒙特利公園市持槍濫射，造成十人死亡、至少十人受傷後自殺身亡的72歲的兇嫌陳友艮(Huu Can Tran，音譯)。(取自推特)

舞星現場死傷多為華人

濫射案發生在21日晚10時22分左右，地址位於蒙市西嘉偉街(West Garvey Ave)122號，現場是一家由華人經營、名為「舞星」(Star Dance)的舞蹈學校，在華人圈頗為知名。平日出入「舞星」的學員以華人為主，業主也是華人，因此槍擊案的死傷者也大多為華人。

包括五女和五男共十名死者的具體身分信息，警方在截稿前尚未公布，但有消息指出，該舞蹈社的教師馬名偉似中槍，一度有傳言說他已遇難，但後來又有消息說他獲急救後，已脫離險境。另據悉，有兩名菲律賓裔的舞友在槍案中喪生。

案發的蒙特利舞蹈學校位於美國銀行所在的廣場，沿街大都是華人商家。(記者邵敏／攝影) 案發後，現場附近幾個街區都被警戒線全面封鎖，警察全面戒備。(記者邵敏／攝影)

警方目睹多人尖叫逃出

警方在案發第一時間趕到現場，目睹多名顧客尖叫著從「舞星」逃出，消防人員確定有十人已當場死亡，至少十名傷者被送往包括洛郡郡立的南加大 醫學中心等多家醫院搶救治療，傷勢情況從穩定到危殆不等。南加大醫學中心22日在媒體詢問病人的傷勢時只證實，該醫院受理了四名傷者，但基於病人隱私法，不便透露病情。

嫌犯持長槍對人群掃射

據目擊者稱，案發時一名全副武裝的華人男子衝進舞蹈室，他手持半自動機關槍對人群掃射；第一輪槍擊後，槍手重新安裝彈夾，再次對準人群。有舞友透露，由於是除夕夜，前來的舞友只有平時的四成。

案發地對街是一家名為「蛤蜊之家」(Clam House)的燒烤店，店主崔某(Seung Won Choi)說，案發時有三人衝進店內躲藏，並要求鎖門，並稱附近有一名持半自動步槍的男子，帶著多發子彈對人群掃射。

舞星在華人圈很受歡迎

由於兇嫌在作案後逃離現場，案發後，現場附近幾個街區都被警戒線封鎖，直升機一直在上空盤旋，警察全面戒備。知情者表示，案發舞蹈學校位於美國銀行所在的廣場，沿街多數都是華人商家。現場一名不願透露姓名的華人女士表示，她對這家舞蹈學校非常熟悉，每年春節都在此聚會，今年春節也不例外。該名華女說，親朋好友20多人原計畫22日晚即槍案發生第二天包場舞蹈學校，一早她聽聞槍案發生，簡直不敢相信，「嚇得我魂飛魄散，幸好不是我們包場的這一天發生慘案，太可怕了」。華女補充說，這家舞蹈學校很受華人歡迎，逢年過節華人喜歡在這裡慶祝佳節，可以唱歌、跳舞、用餐。

一名住在現場附近的華人廖女士回憶，案發時，她正在家中上網，猛然聽到外面傳來尖銳的響聲，連響多次，廖女士以為有人在放鞭炮，事後才得知附近發生大規模槍擊案，造成多人死亡。廖女士在蒙市居住幾十年，對於身邊發生這樣的暴力惡性案件表示難以接受，

全美本月已五起重大槍擊案

這是加州近年來傷亡最慘重的槍擊案之一，根據美聯社資料數據，這已是全美本月第五起大規模槍擊案。