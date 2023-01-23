南加蒙市槍案／10死10傷大屠殺 72歲華人兇嫌疑感情糾紛濫射
與警對峙 兇嫌車內自殺
農曆大年夜1月21日晚，南加華人聚集的洛杉磯郡蒙特利公園市(Monterey Park )，發生一起駭人聽聞的大規模槍擊案，已造成十人死亡、至少十人受傷。案發第二天下午，涉嫌行凶的男性華人槍手在與警方對峙過程中身亡，死於自己的車內，據信是自殺。
拜登宣布為遇難者降半旗
拜登總統22日在推特發布聲明表示，他與妻子吉爾(Jill Biden)為在蒙市大屠殺中遇難和受傷的被害者祈禱。他表示會密切關注事件相關的發展，並督促社區遵循當地官員和執法部門的指導。他並宣布自22日至26日白宮及全國機關和海空軍事基地降半旗，紀念逝者。
副總統賀錦麗在反墮胎發表會之前表示對槍擊案的哀痛，她說槍枝暴力必須停止，不應再有更多的社區因槍枝暴力或種族歧視引起紛爭。
警方指出，自殺身亡的兇嫌為72歲的陳友艮(Huu Can Tran，音譯)，作案動機尚待調查。但有瞭解內情的人士稱，案發動機源自於一對夫妻或男女朋友之間的糾紛，男方心生妒忌而行凶。
舞星現場死傷多為華人
濫射案發生在21日晚10時22分左右，地址位於蒙市西嘉偉街(West Garvey Ave)122號，現場是一家由華人經營、名為「舞星」(Star Dance)的舞蹈學校，在華人圈頗為知名。平日出入「舞星」的學員以華人為主，業主也是華人，因此槍擊案的死傷者也大多為華人。
包括五女和五男共十名死者的具體身分信息，警方在截稿前尚未公布，但有消息指出，該舞蹈社的教師馬名偉似中槍，一度有傳言說他已遇難，但後來又有消息說他獲急救後，已脫離險境。另據悉，有兩名菲律賓裔的舞友在槍案中喪生。
警方目睹多人尖叫逃出
警方在案發第一時間趕到現場，目睹多名顧客尖叫著從「舞星」逃出，消防人員確定有十人已當場死亡，至少十名傷者被送往包括洛郡郡立的南加大醫學中心等多家醫院搶救治療，傷勢情況從穩定到危殆不等。南加大醫學中心22日在媒體詢問病人的傷勢時只證實，該醫院受理了四名傷者，但基於病人隱私法，不便透露病情。
嫌犯持長槍對人群掃射
據目擊者稱，案發時一名全副武裝的華人男子衝進舞蹈室，他手持半自動機關槍對人群掃射；第一輪槍擊後，槍手重新安裝彈夾，再次對準人群。有舞友透露，由於是除夕夜，前來的舞友只有平時的四成。
案發地對街是一家名為「蛤蜊之家」(Clam House)的燒烤店，店主崔某(Seung Won Choi)說，案發時有三人衝進店內躲藏，並要求鎖門，並稱附近有一名持半自動步槍的男子，帶著多發子彈對人群掃射。
舞星在華人圈很受歡迎
由於兇嫌在作案後逃離現場，案發後，現場附近幾個街區都被警戒線封鎖，直升機一直在上空盤旋，警察全面戒備。知情者表示，案發舞蹈學校位於美國銀行所在的廣場，沿街多數都是華人商家。現場一名不願透露姓名的華人女士表示，她對這家舞蹈學校非常熟悉，每年春節都在此聚會，今年春節也不例外。該名華女說，親朋好友20多人原計畫22日晚即槍案發生第二天包場舞蹈學校，一早她聽聞槍案發生，簡直不敢相信，「嚇得我魂飛魄散，幸好不是我們包場的這一天發生慘案，太可怕了」。華女補充說，這家舞蹈學校很受華人歡迎，逢年過節華人喜歡在這裡慶祝佳節，可以唱歌、跳舞、用餐。
一名住在現場附近的華人廖女士回憶，案發時，她正在家中上網，猛然聽到外面傳來尖銳的響聲，連響多次，廖女士以為有人在放鞭炮，事後才得知附近發生大規模槍擊案，造成多人死亡。廖女士在蒙市居住幾十年，對於身邊發生這樣的暴力惡性案件表示難以接受，
全美本月已五起重大槍擊案
這是加州近年來傷亡最慘重的槍擊案之一，根據美聯社資料數據，這已是全美本月第五起大規模槍擊案。
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