我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國何時恢復十年多次簽證？駐美使館發言人回應

這波裁員潮來得快又急 過去30天內 科技業裁近5000人

記者顏伶如／綜合報導
年後高科技業除了蘋果沒傳出裁員外，其他三大谷歌、亞馬遜、臉書都大量裁員。（本報資料照片）
年後高科技業除了蘋果沒傳出裁員外，其他三大谷歌、亞馬遜、臉書都大量裁員。（本報資料照片）

過去一個月裡，科技產業裁員近5000人。過去幾年，由於數百萬民眾改成遠距上班，電腦產品、軟體及相關服務市場需求量爆增，科技公司不論規模大小，紛紛大量招攬員工。雖然最近幾周出現裁員潮，但絕大多數科技公司現在的規模，仍比三年前更為龐大。

Snap裁20% 羅賓漢裁23%

截至目前為止宣布裁員的科技公司包括：2022年8月Snapchat母公司、社群媒體公司Snap裁員20%員工，也就是大約1000人；股票交易平台「羅賓漢」(Robinhood)裁員23%，大約780人。在去年稍早的另一波裁員裡，則已裁撤9%人力。

推特人力砍半 Meta裁13%

2022年11月有三家科技企業縮減規模，社群媒體推特(Twitter)原有7500名員工，科技富豪馬斯克(Elon Musk)入主之後，人力縮編到只剩大約一半。叫車平台Lyft裁撤13%人力，大約700名員工；臉書(Facebook)母公司Meta裁員1萬1000人，約占13%人力。

2023年1月，網路電商龍頭老大亞馬遜(Amazon)宣布裁員約1萬8000人；亞馬遜全球員工總數約150多萬人，因此這波裁員只影響極少數員工。

商業軟體公司Salesforce緊跟著宣布裁撤10%人力，約為8000名員工。加密數位貨幣交易平台Coinbase裁撤大約20%人力，大約950名員工，這是該公司不到一年之內的第二波裁員。

在微軟公司(Microsoft)18日宣布將裁員5%人力，大約等同1萬名員工後，谷歌(Google)20日宣布將裁員6%人力，大約1萬2000名員工。

近幾周裁員的美科技及金融企業。(資料來源：路透，編譯徐薏茹／整理)
近幾周裁員的美科技及金融企業。(資料來源：路透，編譯徐薏茹／整理)

裁員 社群媒體 羅賓漢

上一則

視為機會vs.信念動搖 老鳥、菜鳥面對失業也「代溝」

下一則

AI彈指間「衍生作品」原作者群起提告維權

延伸閱讀

谷歌裁員1.2萬 被裁華人補償豐厚 但恐丟合法身份無心過年

谷歌裁員1.2萬 被裁華人補償豐厚 但恐丟合法身份無心過年
科技業大裁員…「名單有我」 菜鳥震驚老鳥淡定

科技業大裁員…「名單有我」 菜鳥震驚老鳥淡定
砍數千人後 推特傳將再裁骨幹員工

砍數千人後 推特傳將再裁骨幹員工
還能扛多久？科技巨頭大裁員 只剩這一家仍堅挺

還能扛多久？科技巨頭大裁員 只剩這一家仍堅挺

熱門新聞

印第安納大學一名華裔女學生在巴士上遭一名白人婦女連捅多刀，疑為仇恨犯罪。圖為印第安納大學校園。(美聯社)

白女巴士狂刺華裔女大學生 「毀美國的人殺1個少1個」

2023-01-14 20:39
2023年全美百大最佳工作排行榜出爐，軟體開發人員獲選榜首。圖為求職活動。(路透)

年薪中位數12萬730元 軟體開發員登最佳工作榜首

2023-01-15 06:03
前紐約市警員昂旺。(本報檔案照)

獨家／紐約藏族警員涉當中國代理人 檢方突然全部撤控

2023-01-15 11:31
谷歌母公司Alphabet也加入科技業裁員大潮。(歐新社)

科技業大裁員…「名單有我」 菜鳥震驚老鳥淡定

2023-01-20 17:52
美國主要電信公司T-Mobile公告有3700萬筆客戶資料被駭客竊取，但客戶的金融個資則沒有沒被盜。（路透）

才賠了3.5億元…T-Mobile又被駭 3700萬用戶個資遭竊

2023-01-20 12:30
美國若出現債務違約，那些依靠社安金和聯邦醫療保險等社會安全福利生活的人將受衝擊。圖為在佛州一個老人中心參加活動的退休老人。(Getty Images)

美若倒債恐衝擊社安金、Medicare 401(k)也將受重擊

2023-01-20 06:03

超人氣

更多 >
紐約智障華女伴母屍3個月 暴瘦20磅…冰箱只剩1瓶洗髮水

紐約智障華女伴母屍3個月 暴瘦20磅…冰箱只剩1瓶洗髮水
還能扛多久？科技巨頭大裁員 只剩這一家仍堅挺

還能扛多久？科技巨頭大裁員 只剩這一家仍堅挺
性虐、操縱…逼女兒名校同學賣淫 紐約男重判60年

性虐、操縱…逼女兒名校同學賣淫 紐約男重判60年
科技業大裁員…「名單有我」 菜鳥震驚老鳥淡定

科技業大裁員…「名單有我」 菜鳥震驚老鳥淡定
才賠了3.5億元…T-Mobile又被駭 3700萬用戶個資遭竊

才賠了3.5億元…T-Mobile又被駭 3700萬用戶個資遭竊