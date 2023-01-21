這波裁員潮來得快又急 過去30天內 科技業裁近5000人

年後高科技業除了蘋果沒傳出裁員外，其他三大谷歌、亞馬遜、臉書都大量裁員。（本報資料照片）

過去一個月裡，科技產業裁員 近5000人。過去幾年，由於數百萬民眾改成遠距上班，電腦產品、軟體及相關服務市場需求量爆增，科技公司不論規模大小，紛紛大量招攬員工。雖然最近幾周出現裁員潮，但絕大多數科技公司現在的規模，仍比三年前更為龐大。

截至目前為止宣布裁員的科技公司包括：2022年8月Snapchat母公司、社群媒體 公司Snap裁員20%員工，也就是大約1000人；股票交易平台「羅賓漢」(Robinhood)裁員23%，大約780人。在去年稍早的另一波裁員裡，則已裁撤9%人力。

推特人力砍半 Meta裁13%

2022年11月有三家科技企業縮減規模，社群媒體推特(Twitter)原有7500名員工，科技富豪馬斯克(Elon Musk)入主之後，人力縮編到只剩大約一半。叫車平台Lyft裁撤13%人力，大約700名員工；臉書(Facebook)母公司Meta裁員1萬1000人，約占13%人力。

2023年1月，網路電商龍頭老大亞馬遜(Amazon)宣布裁員約1萬8000人；亞馬遜全球員工總數約150多萬人，因此這波裁員只影響極少數員工。

商業軟體公司Salesforce緊跟著宣布裁撤10%人力，約為8000名員工。加密數位貨幣交易平台Coinbase裁撤大約20%人力，大約950名員工，這是該公司不到一年之內的第二波裁員。