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美若倒債恐衝擊社安金、Medicare 401(k)也將受重擊

記者胡玉立／綜合報導
美國若出現債務違約，那些依靠社安金和聯邦醫療保險等社會安全福利生活的人將受衝擊。圖為在佛州一個老人中心參加活動的退休老人。(Getty Images)
美國若出現債務違約，那些依靠社安金和聯邦醫療保險等社會安全福利生活的人將受衝擊。圖為在佛州一個老人中心參加活動的退休老人。(Getty Images)

美國國債19日達法定上限，若舉債上限談判不攏，美國可能會出現債務違約；在避免債務違約時間流逝之際，有些人開始擔心，社安金聯邦醫療保險(Medicare)等社會安全福利會被延誤或中斷，國會甚至可能提議削減這些計畫，而401(k)退休儲蓄也將遭重擊。

債務上限是政府為履行社安金和Medicare等等法定義務並支付軍人薪水、退稅、國債利息等款項而舉債的總額。

最糟導致全球經濟衰退

財政部長葉倫(Janet Yellen)已去函警告聯邦參、眾兩院領袖，若問題得不到解決，可能對美國造成「無法彌補的傷害」，經濟、民生和全球金融穩定都會受影響；財政部為避免債務違約採取的特別措施至少可撐到6月初。與此同時，眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)同意將提高債務上限與削減開支掛鉤 ，讓社安金和Medicare倡議者擔心，國會將試圖修改這些計畫。

「保留社安金及聯邦醫療保險全國委員會」(National Committee to Preserve Social Security and Medicare)政府關係政策主管阿德科克(Dan Adcock)說：「問題最早會在6月『失事翻車』，後果很可怕，違約不僅會破壞社安金和Medicare福利，還會導致全球經濟衰退或更糟。」

退休、殘障福利受影響

阿德科克指出，若美國發生史無前例的債務違約，財政部必須考慮優先支付哪些項目，「退休人員、殘疾者和遺屬津貼領取者的福利很可能受到影響。」即使只是短暫延遲給付，也可能影響受益人支付醫療、食品、租金、水電費等必要開銷的能力。

波士頓學院退休研究中心主任孟諾( Alicia Munnell)表示，2022年股市的拋售讓美國人的退休帳戶少了近3兆元；哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，根據孟諾的估算，自2021年底以來，401(k)儲蓄計畫就有流失了1兆4000億元。

「兩黨政策中心」(Bipartisan Policy Center)首席經濟學家菲希特納 (Jason Fichtner) 指出，財政部或許會優先考慮支付社安金，但社會安全局可能會延遲付款，以確保手頭有足夠現金。與此同時，Medicare的支付可能會受波及，聯邦僱員工資和透過補充營養援助計畫(SNAP)提供的食品福利等，可能會停止。

「這個過程在政治上可能很混亂，」菲希特納說：「我確信社安金和債務利息都會獲得支付。但之後就是擲硬幣，看看先付哪一個？」

社安金 聯邦醫療保險 社會安全福利

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