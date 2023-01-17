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大饑荒後首見 中國人口去年減85萬人 61年首下滑

達沃斯論壇登場 50元首600企業CEO出席 共商振興經濟

記者顏伶如／綜合報導
在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇在暫停三年的實體會議之後，近50國元首今年重返實體論壇。（歐新社）
在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇在暫停三年的實體會議之後，近50國元首今年重返實體論壇。（歐新社）

受到疫情影響而暫停的世界經濟論壇(World Economic Forum)，如今終於在瑞士達沃斯(Davos)召開2020年以來的第一次會議。全球政治趨於極端化之際，各國領袖透過這次會議建立關係、振興蹣跚不穩的經濟，並且共商對抗氣候變遷的解決之道。

今年世界經濟論壇主題為「碎片化世界之合作」(Cooperation in a Fragmented World)；國際貨幣基金(International Monetary Fund，IMF)總裁喬治艾娃(Kristalina Georgieva)16日在基金部落格發文寫道，各國之間的不和與對立，讓全球經濟面臨危機，「每個人都可能變得更窮，日子過得更不安穩」。

今年世界經濟論壇議程討論主題包羅萬象，討論內容包括肥料的未來發展、運動在社會中的扮演角色、新冠疫情最新狀況等，來自全球各地將近600位企業執行長以及50多位國家元首出席；至於這場冠蓋雲集的盛會之後能否有任何具體行動，則是未知數。

歐盟執委會主席烏蘇拉‧馮德萊恩(Ursula von der Leyen)、美國氣候大使柯瑞(John Kerry)，以及南韓、哥倫比亞、菲律賓等國總統都將出席。中國副總理劉鶴17日將於大會發表演說，18日則將與美國財政部長葉倫(Janet Yellen)在蘇黎世會面。葉倫並不會參加達沃斯論壇。

缺席這次世界經濟論壇的國家元首則包括拜登總統、中國國家主席習近平、英國首相蘇納克(Rishi Sunak)、印度總理莫迪(Narendra Modi)、法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)。

受到俄烏戰爭影響，俄羅斯代表團則遭到大會抵制。烏克蘭第一夫人歐蓮娜‧澤倫斯基(Olena Zelenska)17日將在達沃斯發表演說，烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)18日將以視訊連線對大會演講。

全球經濟發展趨緩將是這次達沃斯會議的討論重點。喬治艾娃和歐洲央行總裁拉加德(Christine Lagarde)都將發表演講。

喬治艾娃16日在國際貨幣基金部落格發文中表示，各國應該加強貿易、協助弱勢國家處理債務，同時加緊腳步對抗氣候變遷。

氣候變遷 澤倫斯基 疫情

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