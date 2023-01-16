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歡笑變尖叫…尼泊爾墜機乘客「死亡直播」拍下墜毀瞬間

降價有感 雞肉、牛奶、蔬果小跌 汽油降9.4%

編譯徐薏茹／綜合15日電
由於油價稍跌，高通膨有降溫跡象。12月的汽油價格月降9.4%，同比下降1.5%。(美聯社)
由於油價稍跌，高通膨有降溫跡象。12月的汽油價格月降9.4%，同比下降1.5%。(美聯社)

上個月數十項物品的價格降低，讓2022年面臨歷史新高通膨的國人得以稍微喘口氣，根據勞工部數據，12月整體消費者物價(CPI)的季節性調整數據比11月下降0.1%，是自2020年5月以來首度隔月下降，但年度通膨率仍維持高位，消費者物價指數年增6.5%。

12月CPI月度下降淡化物價變動的廣泛差異，上個月受到禽流感衝擊，雞蛋價格上漲11.1%，同比上漲59.9%，同月培根價格則下降2.9%，同比下降3.7%。

雞蛋價格上漲推高整體雜貨價格，12月上漲0.2%，同比上漲11.8%。

上個月麵包、早餐麥片、餅乾等食品價格也有增長，但部分雜貨價格仍有下降。

12月的雞肉價格月降0.6%，但同比增加10.9%；絞牛肉價格小幅下跌，牛奶價格下跌1%，但同比增長12.5%；蔬果價格月降1.1%，同比增長6.4%。

能源成本下跌是12月整體通膨趨緩的主要驅動因素。

12月的汽油價格月降9.4%，同比下降1.5%。同月的機票價格月降3.1%，但同比增長28.5%。

大眾運輸的成本也有趨緩，此外，12月的租車成本月降1.6%，同比下滑4.9%。

車子價格同樣下跌，二手車月降2.5%，年降8.8%，新車價格較11月便宜，但同比仍增長5.9%。

不過服務業領域的物價並未緩解。

12月日間托兒及幼稚園的花費月增0.3%，年增5.4%，是自2006年以來的最高漲幅。

同月，完全服務(full-service)餐廳的餐點上漲0.1%，酒吧、餐廳的威士忌、琴酒、通寧水漲價1.4%；運動賽事票價月增4.5%。

服務業價格增長反映持續強勁的需求，更多國人重返辦公室工作，實體聚會的需求增加，與此同時，有限的勞動力導致薪資上漲，特別是工資較低的產業。

雞蛋 勞工部 租車

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