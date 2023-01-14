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中國總領館：護照、簽證開放受理 旅遊、醫療簽仍暫停

記者張心／紐約報導
美國華人近日聯署呼籲中國恢復十年簽證，方便回鄉探親。圖為旅客從紐約甘迺迪機場搭機前往中國。(美聯社)
美國華人近日聯署呼籲中國恢復十年簽證，方便回鄉探親。圖為旅客從紐約甘迺迪機場搭機前往中國。(美聯社)

中國本月8日取消入境隔離政策，在美華人回鄉心切，尤其關切回國簽證辦理事宜；本報13日就相關議題訪問中國駐紐約總領館，得知目前各項護照、簽證工作已恢復辦理，但旅遊簽證和醫療簽證尚未受理。

未否認新十年簽證

近日有華人在互聯網分享成功於中國駐美國大使館申請到Q2簽證的經歷，引起熱議。該網友表示，自己遞交了單次Q2簽證申請，但得知需要先放棄仍在有效期內的多年多次赴華簽證(俗稱「十年簽證」)，才可獲批所申請的新十年簽證。

對於此事，中國駐紐約總領館副總領事錢進13日沒有否認，僅低調表示「使、領館工作人員會根據相關政策，為大家頒發相應的簽證類型，根據申請人的需要，及時做好受理工作」。

中國駐紐約總領館副總領事錢進介紹中國疫情防控政策。(記者張心／攝影)
中國駐紐約總領館副總領事錢進介紹中國疫情防控政策。(記者張心／攝影)

錢進說，根據中國駐美大使館和各領館最新發布的「關於最新簽證申請要求的通知」，2020年3月26日前頒發的簽證目前仍暫停使用，「但為方便外籍人士赴華，我們將視具體情況提供相應的簽證便利」；他也建議民眾及時關注並參考領館網站、微信等平台的最新通知。

關於中國目前的疫情狀況，錢進表示，一些人擔憂中國可能出現新的變異毒株，但根據世界衛生組織4日發布的最新消息，中國衛健委提供的病毒基因數據顯示，當前中國主要流行毒株同其他國家提交的中國感染旅客病毒基因序列一致，沒有發現新變種或顯著突變。

中國駐紐約總領館副總領事錢進介紹中國疫情防控政策。(記者張心／攝影)
中國駐紐約總領館副總領事錢進介紹中國疫情防控政策。(記者張心／攝影)

對於外界指責中國疫情數據不透明，他回應說，「中國沒有撒謊，始終秉著依法、及時、公開、透明的原則，同世衛組織保持著密切溝通，及時分享有關信息和數據」。但他也補充，在中國優化調整防疫政策後，就不再開展全員核酸檢測，很難得到完全準確的疫情數據，這在世界很多國家都是如此。

面對一些國家近期宣布對中國旅客採取入境限制措施，錢進表示，中國政府正在和相關國家積極溝通，不希望將防疫政治化，搞歧視性做法，「我相信來往中美兩國的航班數將迅速提升，盡快恢復至疫情前的正常狀態」。

簽證 疫情 大使館

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