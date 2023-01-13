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連環爆… 拜登家車庫也發現密件 特別檢察官調查

記者顏伶如／綜合報導
拜登總統接連被爆也曾帶出兩批機密檔案，讓目前正著手調查前總統川普機密文件案的司法部長加蘭德（右），處境更為尷尬。（美聯社）
拜登總統接連被爆也曾帶出兩批機密檔案，讓目前正著手調查前總統川普機密文件案的司法部長加蘭德（右），處境更為尷尬。（美聯社）

拜登總統曾使用的私人辦公室和私宅連續發現政府機密檔案後，由於白宮對事件的始末交代不清，有隱瞞之嫌，因此司法部長加蘭德(Merrick Garland)12日任命前聯邦檢察官、韓裔律師許景(Robert Kyoung Hur，音譯)擔任特別檢察官進行調查。

司法部長加蘭德12日指派韓裔的前聯邦檢察官許景，出任調查拜登機密文件的特別檢察官...
司法部長加蘭德12日指派韓裔的前聯邦檢察官許景，出任調查拜登機密文件的特別檢察官。（美聯社）

兩黨國會議員都要求釐清

華爾街日報報導，拜登2017年卸任副總統之後將機密文件帶走，消息經媒體披露後，引發軒然大波；拜登律師表示，助理2022年11月在拜登位於華府智庫的辦公室找到註記拜登名字的機密文件，拜登德拉瓦州威明頓(Wilmington)住家車庫則在2022年12月找到機密文件，檔案可能來自拜登擔任副總統期間。

機密檔案事件讓白宮面臨政治壓力，司法部迅速任命特別檢察官專責調查，兩黨國會議員都要求釐清更多細節。

有線電視新聞網(CNN)則引述匿名消息人士報導，加蘭德上周接到芝加哥聯邦檢察官勞許(John Lausch Jr.)建議之後，便決定任命特別檢察官，當時加蘭德正準備與拜登於8日晚間出發前往墨西哥訪問。勞許針對機密文件事件進行初步調查，司法部官員說，加蘭德是根據調查人員提供證據做出決定。

白宮聲明誤導？調查升高

一名司法部官員說，白宮本周稍早的公開聲明裡，對於為何拜登擔任副總統期間的機密檔案會被帶走，來龍去脈交待不清不楚，使得設立特別檢察官的必要性因此提高。官員說，白宮聲明有誤導之嫌，讓人覺得拜登團隊似乎刻意隱瞞某些事情。

加蘭德指出，司法部正常程序便可秉公處理所有調查，「但根據規定，在特殊情況下，這起事件則需要任命特別檢察官」。加蘭德說，將確保許景獲得得以執行調查任務的充足資源。

許景專辦貪汙、金融詐騙

前總統川普任內，許景擔任馬里蘭州聯邦檢察官、司法部副部長資深助理，還曾擔任已故最高法院大法官芮奎斯特(William Rehnquist)的助理。許景起訴的金融詐騙、公務員貪汙等案件累計數十件，目前擔任私人律師事務所辯護律師。

許景發表聲明表示：「對於奉命指派的調查任務，我將秉持公平、公正與客觀的判斷。」聲明中說，將會根據事實發展迅速且詳盡地辦案，「無所畏懼，沒有偏袒」。

川普對於機密檔案的不當處理目前則由特別檢察官史密斯(Jack Smith)調查中，許景的任務與史密斯類似。

拜登 檢察官 司法部

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