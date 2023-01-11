眾院情委會要求國家情報總監 對拜登機密文件損害評估

眾院情報委員會主席特納要求對拜登機密檔案事件，進行損害控管。（美聯社）

眾院情報委員會(House Intelligence Committee)主席共和黨眾議員特納(Mike Turner)10日致函國家情報總監海恩斯(Avril Haines)，要求針對在拜登 總統昔日研究機構裡發現的機密文件，進行「損害評估」。特納指拜登保留這些文件「可能違反保護國家安全法律，包括間諜法和「總統文件法」( Presidential Records Act)」。

特納在白宮 確認司法部 正在審查「少量帶有機密標記文件」後次日提出這項要求；白宮表示，這些文件是拜登私人律師去年11月清理賓州大學拜登外交和全球參與中心(Penn Biden Center for Diplomacy and GlobalEngagement)辦公室時發現。拜登2017年卸任副總統後、到2019年開始總統競選活動前，一直在這裡辦公。

無論聯邦當局審查如何，拜登可能不當處理機密或總統文件的消息，都會成為他的政治難題。拜登曾指責前總統川普在其佛州私人俱樂部保留數百份機密文件「不負責任」。特納在給海恩斯的信中表示，「有權接觸機密信息的人有責任義務保護它們。這個問題需要全面徹底審查。」

拜登的法律顧問索柏(R ichard Sauber)稱，2022年11月2日在辦公室「上鎖壁櫥」中發現這批文件。白宮法律顧問辦公室當天立即通知國家檔案局，還強調國家檔案局隔天上午便取得文件。

知情人士透露，司法部長加蘭德(Merrick Garland)已指派伊利諾州北區檢察官勞許(John Lausch)調查這些文件如何流落拜登中心。川普9日在他的社群媒體網站問道，「聯邦調查局什麼時候會突擊搜查拜登的許多家，甚至白宮？」才剛控制了眾院的共和黨，已承諾對拜登政府展開廣泛調查。

新情勢發展對司法部考慮是否對川普提控，變得更加複雜；川普正試圖在2024年贏回白宮，並多次聲稱司法部對他的調查是「腐敗」行為。

眾院監督委員會新任共和黨主席、眾議員柯默(James Comer)9日表示，此消息引發人們對司法部處理川普調查案的質疑。柯默問記者：「今晚白宮會遭到突襲嗎？他們要突襲拜登一家嗎？」眾院司法委員會主席、俄亥俄州共和黨眾議員喬丹(Jim Jordan)表示，美國公眾應該更早了解這些機密文件。