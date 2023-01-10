反撲？眾院新委員會 要查執法機關是否公器私用
共和黨重返眾院多數黨之後，打算成立功能包羅萬象的一個特別委員會，專門調查聯邦政府曾對包括前總統川普在內的保守派人士祭出的各種整肅手段，是否涉及不法。
國家廣播公司新聞網(NBC News)9日報導，消息人士透露，共和黨方面現正討論中的特別委員會，可能以小組委員會(subcommittee)形式設立於眾院司法委員會旗下，小組委員會主席可望由共和黨籍俄亥俄州聯邦眾議員喬登(Jim Jordan)出任。
消息人士表示，小組委員會將擁有發布傳票的權力，任務在於調查各個執法機關是否淪為「聯邦政府的武器」。
報導指出，成立特別委員會的法律文字，夾帶在9日於眾院表決通過的議事程序包裹法案裡。美國憲法第二條(Article II)賦予行政部門搜集、調查一般美國公民，特別委員會調查重點則在釐清聯邦政府是否逾越權限，例如某些仍在進行中的刑事調查案件。
喬登是眾院級右派組織「眾議院自由黨團」(House Freedom Caucus)共同創辦人，一般預料接下來將出任眾院司法委員會(House Judiciary Committee)主席。
國家廣播公司分析，喬登將成為眾院新會期最有權力的人物之一，透過司法委員會權限能夠深入其他委員會通常無法監督的政府領域，例如情報單位。
喬登屬於共和黨極端右派、挺川普色彩濃厚，在眾院服務期間以扮演積極調查角色聞名，曾加入幾個政治意味明顯的調查委員會，例如讓前國務卿喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)2016年角逐民主黨總統提名過程中受到重挫的班加西調查委員會(Benghazi committee)。
國家廣播公司報導，喬登先前因為與眾院共和黨團高層關係不佳，被視為不獲重視的「後座議員」(backbencher)，如今隨著共和黨取得眾院多數席次，加上共和黨團逐漸向右翼靠攏，喬登終於在本屆新會期得以揚眉吐氣，並且成為新任議長麥卡錫(Kevin McCarthy)的重要盟友。
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