反撲？眾院新委員會 要查執法機關是否公器私用

眾院共和黨打算成立特別委員會，任務在於調查各個執法機關是否淪為「聯邦政府的武器」，小組委員會主席可望由共和黨籍俄亥俄州聯邦眾議員喬登(Jim Jordan)出任。(Getty Images)

共和黨 重返眾院 多數黨之後，打算成立功能包羅萬象的一個特別委員會，專門調查聯邦政府 曾對包括前總統川普在內的保守派人士祭出的各種整肅手段，是否涉及不法。

國家廣播公司新聞網(NBC News)9日報導，消息人士透露，共和黨方面現正討論中的特別委員會，可能以小組委員會(subcommittee)形式設立於眾院司法委員會旗下，小組委員會主席可望由共和黨籍俄亥俄州聯邦眾議員喬登(Jim Jordan)出任。

消息人士表示，小組委員會將擁有發布傳票的權力，任務在於調查各個執法機關是否淪為「聯邦政府的武器」。

報導指出，成立特別委員會的法律文字，夾帶在9日於眾院表決通過的議事程序包裹法案裡。美國憲法第二條(Article II)賦予行政部門搜集、調查一般美國公民，特別委員會調查重點則在釐清聯邦政府是否逾越權限，例如某些仍在進行中的刑事調查案件。

喬登是眾院級右派組織「眾議院自由黨團」(House Freedom Caucus)共同創辦人，一般預料接下來將出任眾院司法委員會(House Judiciary Committee)主席。

國家廣播公司分析，喬登將成為眾院新會期最有權力的人物之一，透過司法委員會權限能夠深入其他委員會通常無法監督的政府領域，例如情報單位。

喬登屬於共和黨極端右派、挺川普色彩濃厚，在眾院服務期間以扮演積極調查角色聞名，曾加入幾個政治意味明顯的調查委員會，例如讓前國務卿喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)2016年角逐民主黨總統提名過程中受到重挫的班加西調查委員會(Benghazi committee)。

國家廣播公司報導，喬登先前因為與眾院共和黨團高層關係不佳，被視為不獲重視的「後座議員」(backbencher)，如今隨著共和黨取得眾院多數席次，加上共和黨團逐漸向右翼靠攏，喬登終於在本屆新會期得以揚眉吐氣，並且成為新任議長麥卡錫(Kevin McCarthy)的重要盟友。