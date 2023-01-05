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為麥卡錫催票 川普訊息連發：別把大勝變大敗

編譯陳韻涵／綜合4日電
儘管前總統川普在最後關頭還是幫麥卡錫（右）催票，但麥卡錫在議長六輪投票仍無法過過關。圖為川普在總統任內把簽署協議的筆送給麥卡錫。（路透）
儘管前總統川普在最後關頭還是幫麥卡錫（右）催票，但麥卡錫在議長六輪投票仍無法過過關。圖為川普在總統任內把簽署協議的筆送給麥卡錫。（路透）

前總統川普4日透過他的社群媒體連發多則訊息為麥卡錫(Kevin McCarthy)催票，呼籲共和黨別把大勝變成大敗，但遭保守派議員回嗆，說川普應該打電話通知麥卡錫，是時候退選了。

川普4日在自創社群平台「真實社群」(Truth Social)發表多則全大寫訊息向共和黨眾議員喊話，寫道：「別把大勝變成尷尬的大敗」、「是時候慶祝了，你們值得」。

川普另讚揚麥卡錫，「會做得很好，或許是偉大的工作，等著瞧！」

麥卡錫3日在三輪投票中因為20名議員反對而未能當選議長，這群反對者顯然不受川普遊說的影響，4日繼續投反對票。

川普指出，「昨晚有很棒的對話，是時候讓所有偉大的共和黨眾議員投票支持凱文（麥卡錫），結束選舉並拿下勝利，看著瘋狂的(前議長)裴洛西(Nancy Pelosi)飛回破碎的加州故鄉。」

助益不大 仍有約20跑票

川普喊話4日對麥卡錫的選情助益不大，仍有約20人跑票。

科羅拉多州聯邦眾議員蘿倫‧布波特(Lauren Boebert)等20名同僚支持佛羅里達州聯邦眾議員唐納德斯(Byron Donalds)出任議長，布波特在第五輪投票前表示，川普與其呼籲他們「別吵了」，不如打電話叫麥卡錫退選。

布波特4日提名唐納德斯出任議長，她在提名演說中提及川普，公開反對建制派共和黨人與麥卡錫支持者試圖打破僵局的努力。

布波特說： 「讓我們合作，別再互相誹謗對立，甚至讓我們最愛的總統(川普)打電話，告訴我們別吵了；他(川普)反而是需要打電話告訴麥卡錫，先生，你未取得足夠票數，是時候退選了。」

麥卡錫遲遲無法選上議長，雖然同僚唐納德斯把票投給了麥卡錫，但黨內右派提名唐納德斯...
麥卡錫遲遲無法選上議長，雖然同僚唐納德斯把票投給了麥卡錫，但黨內右派提名唐納德斯為候選人，分散了麥卡錫的得票。（美聯社）

傑佛瑞斯 5輪穩拿212票

共和黨內部分裂，眾議員4日經過六輪投票仍選不出議長，反倒是眾院民主黨展現團結，一致支持議長候選人傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)，他在五輪投票中都穩穩拿下212票。

然而，部分民主黨議員表示，如果溫和派成為麥卡錫以外的第二順位人選，他們可能願意支持「和諧候選人」(unity candidate)，藉此化解僵局；但這種情況目前不太可能發生，且麥卡錫還不願退讓。

卸下議長職位的裴洛西顯得一派輕鬆，在第四輪議長投票時在座位上閱讀有著麥卡錫報導的...
卸下議長職位的裴洛西顯得一派輕鬆，在第四輪議長投票時在座位上閱讀有著麥卡錫報導的雜誌，冷眼旁觀共和黨的內訌。（美聯社）

麥卡錫 川普 眾議員

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