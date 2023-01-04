麥卡錫沒當選眾院議長別覺得丟臉…1856年曾投票133輪

眾院共和黨黨內意見分歧，3日連投三次票，都無法選出新議長麥卡錫(中)。(美聯社)

新聯邦眾院 3日開議，共和黨領袖麥卡錫 (Kevin McCarthy，加州)在前三輪投票都未能順利當選議長，創百年紀錄；但媒體安慰麥卡錫，認為他應不致於打破國會有史以來的紀錄，畢竟1856年眾院議長耗時兩個月、投了133次票，才塵埃落定。

國會山莊報(The Hill)報導，麥卡錫3日在三輪投票時，碰到20名同黨議員的反對；不支持他的人投給眾議員 畢格斯(Andy Biggs，亞利桑納州)及喬登(Jim Jordan，俄亥俄州)等；麥卡錫尚無法取得當選議長的218票。

眾議員班克斯(Nathaniel Banks，麻州)1856年跟麥卡錫一樣，也無法取得足夠的支持票來領導眾院。最後花了兩個月、投票133輪，才投出結果。班克斯最後在1856年還是勝出。

目前眾院預定一直投票，直到選出議長。在眾院沒選出議長前，院務無法推動，必須先選出議長，才能票決眾院規則包裹案。

1856年議長難產，是因為班克斯反對蓄奴，一些想延長奴隸制的眾議員反對他出任。

班克斯最後以103：100票，勝過南卡羅來納州眾議員艾肯(William Aiken)。

共和黨這次生嫌隙，是一群極右保守派議員想由麥卡錫等共和黨高層取得退讓而致。他們要求的退讓包括降低議員們罷免議長的門檻。

眾院投票兩輪才選出議長，史上只出現14次，上次是在1923年12月；投了九輪票之後，麻州前眾議員吉列特(Frederick Gillett)才與反對方達成協議。