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無聲辭職、節約#hashtag…抖音「秀」2022經濟趨勢

編譯徐薏茹／綜合1日電
抖音(TikTok)熱門的話題如「無聲辭職」(quiet quitting)等能反映出2022年美國就業市場的真實情況。（路透）
抖音(TikTok)熱門的話題如「無聲辭職」(quiet quitting)等能反映出2022年美國就業市場的真實情況。（路透）

幾個月以來失業率一直徘徊在3.7%上下，但實際上抖音(TikTok)熱門的話題如「無聲辭職」(quiet quitting)等更能反映出2022年美國就業市場的真實情況，2022年正是勞工力量重新崛起以及動盪的時刻。網路趨勢呈現人們如何應對不斷演變的新常態，以下是紐約時報(New York Times)1日整理報導2022年度抖音的流行趨勢及精采時刻，以及這些熱門話題對2023年的預示。

碧昂絲新曲 鼓勵離職？

面對高通膨及職場不斷變化，2022年的經濟現狀對許多美國人來說似乎愈來愈糟，在這一年，天后碧昂絲(Beyoncé)發行最新單曲「Break My Soul」，歌詞唱著「我剛辭掉工作，我將找到新動力」，彷彿在鼓勵大家加入「大離職潮」(the Great Resignation)。

事實上，今年大眾對於工作的態度相當矛盾，需要一些新詞彙來形容這種心境，例如抖音暴紅的「無聲辭職」，社群媒體上的各大熱門話題正反映了就業市場失衡的程度。

印鈔機衝吧 網瘋迷因

聯邦準備理事會(Federal Reserve)今年扭轉兩年來的最低利率，以數十年來最快的速度提高借貸成本，以控制迅速飆升的通膨，實際價格反應緩慢，但在網民間的反應可不是如此。

聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)出現在各種網路迷因(meme)當中，搭配一簡短標語「印鈔機衝吧」 (money printer go brrrr)，成為熱門迷因素材，2022年的最新迷因還加入知名動畫電影「史瑞克」(Shrek)人物，將鮑爾比做「史瑞克」角色法克大人(Lord Farquaad)，該角色的著名台詞是：「你們當中有些人可能會死，但這是我願意做出的犧牲。」

到2023年，金融市場可能仍處於緊張狀態，通膨已經減緩但仍高，聯準會已經準備好略微升息控制通膨。

節約#thrifted 買二手衣

2022年的消費趨勢已悄悄變化，疫情初期民眾搶購沙發或衣服等物品，但現在已逐漸轉向購買服務。比起購買最新流行的服飾，2022年的另一大趨勢是購買二手衣，社群媒體的「節約#thrifted」標籤也許會更精確地捕捉這一年的經濟動能變化。

社群媒體 抖音 碧昂絲

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