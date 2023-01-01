展望2023／戰爭、革命…5大事件讓全球緊繃

2023年台海局勢演變。舉世關注。(Getty Images)

2023年全球大勢，主要繫於俄烏戰爭，若未能外交解決，全世界仍將籠罩在烏戰陰影下；去年中共解放軍在台海的活動日增，促使美國加速協助台灣，能否實質嚇阻，今年恐為關鍵時刻。在經濟方面，通膨雖已和緩，但經濟活力日疲，前景仍有陰霾；房市受高房貸利息衝擊，房價下跌，交投亦難熱絡。總的來說，2023年貴在堅持，只要能撐過艱困，仍然能見到轉機。

2022年發生不少大事，展望翌年也一樣；有五件大事，勢將延伸到2023年，挑戰美國及世界決策官員：

1.俄烏戰爭持續

俄烏戰爭開打近一年，俄國 非但沒能快速取勝，反倒是烏軍在戰鬥中取得上風。俄國總統普亭鎖定烏國民用基礎設施發動攻擊，但烏國面臨酷烈寒冬也不退的決心顯然並未動搖。這個冬天兩軍可能激戰下去，但不太可能有重大突破；估計突破時機或要到春季是否出現外交談判空間。俄烏戰爭勢將讓全球市場動盪，能源漲價，糧食供應不安，全世界還會持續生活在俄烏戰爭陰影下。

2.憤懣軸心成形

俄烏戰爭似乎鞏固了所謂「憤懣軸心」(Axis of the Aggrieved)，也就是集結了對抗以美國為首的國家，另成立有形或無形的聯盟。中國雖婉拒幫俄國補足其軍火庫，但也未批俄，反倒用其媒體力量責備西方引起這場戰爭。北韓與中、俄走得更近，賣火箭及砲彈支持莫斯科。伊朗 一樣加強與俄國的軍事關係，先賣無人機，繼之以其他先進軍武系統及零件。

2023年中國將深化與俄羅斯關係。(路透)

3.台海關係緊張

中國領導人習近平矢言統一台灣，不排除武力，但並未提出時間表；不少專家警告，中國2024年以前就會動手武統。帳面來看，跨越百哩台海兩棲入侵台灣，實在太難；拜登 總統曾表示碰到中國入侵，美國將協防台灣，但沒有條約規定那麼做。華府顯然也無意履行這項承諾。中國還可以升高灰色行動，刺探台灣防務，向台北施壓。華府刻在辯論，已承諾的軍援台灣是否快到足以嚇阻北京動手或擊退中國武統。

2023年台海局勢演變，舉世關注。(Getty Images)

4.伊朗頭巾革命

伊朗自9月虐死未戴頭巾希賈布(hijab)庫德族女性以來，國內迅即爆發激烈示威抗議；伊朗人民早因經濟停滯、貧富差距極大、政府貪腐及氣候變遷引發天災，十分憤怒，當前的示威抗議，嚴重挑戰到統治伊朗40年的伊斯蘭教士群；政府面對示威不肯退讓，反倒升高鎮壓，恐致歐盟等國更加強制裁；另流言說伊朗最高統治者哈米尼(Ali Khamenei) 病重，拜登政府此時當然不願與德黑蘭當局簽協議，白宮擔心的是伊朗會不會以更多海外作惡，而轉移內政問題。伊朗伊斯蘭宗教政權能否撐到明年底，猶在未定之數。

因女性頭巾引發的國內震盪，伊朗政局的穩定備受關注。(Getty Images)

5.美國利益優先

因為俄烏戰爭，西方國家團結迄今，但2022年底，美國與最親密盟邦之間新裂痕浮現，那就是經濟政策。拜登未解除川普時代設置的關稅，國會2022年還通過降通膨法及晶片法，補貼美國產業，歧視北美以外的廠商。法國總統馬克宏就警告，那兩條法律會讓西方支離破碎；拜登雖承認法條有疏失，但國會不可能修法。再加上拜登禁止有美國科技的先進半導體及生產設備銷售給中國，強迫貿易夥伴選邊站。一些歐洲主要國家領袖已抱怨，美國捍衛烏克蘭，是因為美國經濟從戰爭中受益。