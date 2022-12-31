川普鑽漏洞避稅 曾被問有無繳稅？辯稱「我很聰明」

國會眾院30日公布了前總統川普自2015年宣布競選總統那年起，一直拒絕公開的數千頁報稅文件。（美聯社）

國會眾院30日公布了前總統川普 自2015年宣布競選總統那年起，一直拒絕公開的數千頁報稅文件，包括了他2015年至2017年在中國開設的銀行帳戶和眾多外國投資 ，他像其他富人一樣利用稅法漏洞避稅，2020年完全沒有申報任何慈善捐款，而且年年都有演藝收入。

中國有銀行帳戶

川普2020年總統大選辯論時曾聲稱自己在展開2016年大選活動前，已關閉在中國的所有銀行帳號；他說「2013年有中國帳號，但應該在2015年就關閉了」。但川普稅表顯示這是謊言；他2015年、2016年和2017年都在中國有銀行帳戶。

除了中國，川普多年來在英國、南愛爾蘭和加勒比海島國聖馬丁(St. Martin)也都有帳戶。但到2018年，川普顯然關閉了除英國帳戶以外的所有海外帳戶；他在英國設有旗艦高爾夫球場。

川普2015年曾宣稱他身為億萬富豪，歡喜地捐錢給「幾百個慈善機構」。但國會30日公布的川普稅表顯示，2020年川普總統任期最後一年，沒有申報任何慈善捐贈。(路透)

有許多外國投資

川普有許多外國投資，最賺錢的地方來自中國。稅表顯示，他2016年海外總收入為3800萬元，2017年為5500萬元；其海外收入來源還包括亞塞拜然、印度、印尼、巴拿馬、菲律賓、土耳其和阿拉伯聯合大公國等。

川普同時報稱他海外投資有數千萬元損失和費用，他的海外負債有時比在美國的負債還多。川普2016年申報在國外繳納稅款120萬元；同年他只繳了750元美國所得稅。

2020未申報慈善捐贈

川普2015年曾宣稱他身為億萬富豪，歡喜地捐錢給「幾百個慈善機構」。但2020年川普總統任期最後一年，沒有申報任何慈善捐贈。在那之前兩年，亦即2018年和2019年，川普申報捐款約50萬元；目前不清楚此數字是否包括他承諾將40萬元總統薪水捐回給政府。2016年和2017年川普申報較多捐款，2016年當選總統那年捐款110萬元，2017年捐款180萬元。

2020年川普申報自稱擁有150多家有虧損的私營公司，損失有時達數百萬元。透過申報這些損失，川普當年將自己的聯邦所得稅降至零元。圖為紐約市曼哈頓的川普大廈。(美聯社)

年年有演藝收入

川普每年從美國演員協會(Screen Actors Guild)領取7萬7808元退休金 ，2017年從另一電影電視工會領到6543元退休金，2015年申報重播收入1萬4141元。2015年到2017年，川普申報自己付了40萬元出頭的「作家」費。2015年川普申報了75萬元演講收入。

用稅制漏洞避稅

川普和許多富人一樣利用美國複雜的稅法漏洞，避免像普通工薪家庭那樣繳交一大部分收入。2016年川普在總統大選辯論中被問到他沒有繳納聯邦稅時，還曾反駁說：「這表示我很聰明。」

2020年川普申報自稱擁有150多家有虧損的私營公司，損失有時達數百萬元。透過申報這些損失，川普當年將自己的聯邦所得稅降至零元。不過，川普聲稱的部分損失被認為可能值得懷疑，由民主黨控制的委員會已要求進一步調查。