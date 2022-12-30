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揮別防疫限制 紐約時報廣場跨年盛況可期

中央社／紐約31日專電
紐約時報廣場跨年活動即將登場，2023巨型數字燈登上時報廣場1號大樓樓頂前開放民眾參觀。圖攝於12月21日。（中央社）
紐約時報廣場跨年活動即將登場，2023巨型數字燈登上時報廣場1號大樓樓頂前開放民眾參觀。圖攝於12月21日。（中央社）

COVID-19大流行近3年，曾是疫情重災區的紐約日漸復甦，萬眾矚目的時報廣場跨年活動將揮別防疫限制。即使經濟前景充滿變數，民眾仍抱著及時行樂的心態迎接新年。

兩年前，時報廣場跨年活動在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）陰影下舉辦，往年擠得水洩不通的街道一片空蕩，歡樂氣氛大打折扣。去年因變異病毒株Omicron攪局，開放入場人數為原規劃約1/4，而且5歲以上入場者須完整接種COVID-19疫苗，並全程佩戴口罩。

今年，活動官網沒有提及人流限制與疫苗接種規定，僅說時報廣場中央將有大批民眾慶祝，想親身體驗的話，最好跨年夜下午就提早入場占位子。

共同主辦單位時報廣場聯盟（Times Square Alliance）主席哈里斯（Tom Harris）說：「我們預期時報廣場將重現人山人海的景象。」

實際上，時報廣場早就恢復往日摩肩擦踵的景觀。歲末年終，大批觀光客齊聚這個有「世界的十字路口」之稱的景點，街頭藝人使盡渾身解數賺錢，附近商家與百老匯劇院人聲鼎沸。去年此時遍布廣場的檢測站不見蹤跡，只剩廣告呼籲民眾接種追加劑，提醒人們COVID-19威脅依舊存在。

時報廣場降下水晶球跨年的傳統始於1907年，前兩年未中斷但人氣受疫情影響，今年從31日晚間6時展開的活動沒有防疫束縛，盛況可期。

時報廣場聯盟表示，指定觀景區依往例採取先到先贏模式，現場沒有公共廁所或餐飲攤位，一旦入場就不得離開上廁所或買東西吃。如果離開封鎖線，就只能忍痛放棄位子，重新排隊。

今年表演陣容由新生代歌手雀兒喜卡特勒（Chelsea Cutler）、JVKE等人領軍。依規畫，雀兒喜卡特勒將在接近午夜時登台翻唱約翰藍儂（John Lennon）名曲「想像」（Imagine），把活動氣氛帶到最高潮。

紐約市長亞當斯（Eric Adams）接著將按下按鈕，啟動倒數60秒降球程序。設計名為「愛的贈與」（The Gift of Love）的水晶球從時報廣場1號大樓（One Times Square）樓頂緩緩降下，2023巨型數字亮起，新年度將正式到來。

出了曼哈頓，布魯克林區大軍團廣場（Grand Army Plaza）跨年夜也有大型活動且將施放煙火，為3年來首見。中央公園、自由女神像所在的自由島附近屆時也將放煙火，讓邁入新年的紐約璀璨加分。

這一切都在物價高漲、利率走升的背景下登場。今年美國就業市場已稍微感受到涼意，如果通貨膨脹降溫緩慢，明年景氣可能會「冷颼颼」。

但疫情陰影好不容易散去，人們逐漸適應與新型冠狀病毒共存，紐約期盼已久的觀光財逐漸回流。地方首長高喊「紐約回來了」時，經濟憂慮肯定會暫擱一旁，3年來首次沒有防疫限制的跨年活動也將熱鬧非凡。

紐約時報廣場在COVID-19大流行初期人潮銳減，隨著疫情趨緩，觀光客回流，這個...
紐約時報廣場在COVID-19大流行初期人潮銳減，隨著疫情趨緩，觀光客回流，這個熱門景點重現往日摩肩擦踵的景觀。（中央社）

時報廣場 疫情 防疫

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