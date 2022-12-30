寒冬空襲 俄逾120枚飛彈狂轟 烏克蘭大斷電

俄國29日再對烏克蘭發起一輪狂炸，圖為位於基輔一處民宅遭飛彈擊中起火。（路透）

俄羅斯 29日對烏克蘭 多個地區展開近幾星期以來最大規模的導彈襲擊，襲擊目標主要針對烏克蘭發電站及其他關鍵基礎設施，包括首都基輔在內，空襲警報響徹烏克蘭全國各地；烏克蘭總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelenskyy）表示，在俄羅斯對全國的飛彈攻擊後，烏克蘭全境多數地區在低溫中都斷電。

俄國29日再對烏克蘭狂轟濫炸，重現基輔市民躲在地鐵裡避難景象，市民淡定以對，似也無奈。（美聯社）

總理什米哈爾(Denys Shmyhal)說，這是俄羅斯第十次發動如此大規模攻擊，一些關鍵能源設施遭到破壞。在這波攻擊下，全國範圍內至少兩人死亡、七人受傷，但預計傷亡人數會陸續增加。

烏克蘭武裝部隊總司令扎魯日尼(Valerii Zaluzhnyi)表示，初步報告顯示俄羅斯向能源設施發射了69枚導彈，烏軍擊落了其中54枚，俄軍導彈襲擊行動是針對十個地區的高層住宅樓以及十處關鍵基礎設施。

烏國空軍聲稱，俄羅斯使用了空基及海基巡航導彈，同時連夜向選定地區派遣了自爆性無人機。烏國軍方在首都基輔啟動防空系統應對。澤倫斯基的顧問波多利雅科(Mykhailo Podolyak)指出，俄軍發射超過120枚飛彈。

基輔民眾在地鐵內躲避俄飛彈襲擊。(美聯社)

基輔市長克里契科(Vitali Klitschko)說，至少有三人受傷住院，包括一名14歲女孩。他提醒市民，首都將出現大規模停電，要做好儲水及為電子設備充電。

烏國第二大城市哈爾科夫(Kharkov)在導彈攻擊下，最少兩人死亡。

南部大城市敖德薩(Odesa)大部分地區都沒有電，敖德薩地區州長馬爾琴科(Maksym Marchenko)在視頻發聲明表示，烏克蘭防空系統擊落了21枚俄羅斯導彈，但其他漏網的擊中了基礎設施。

利沃夫市(Lviv) 90%地區沒有電力供應，市長薩多維 (Andriy Sadovyi) 在社交媒體說，有軌電車及無軌電車已無法運行，供水也會中斷。

外交部長庫列巴(Dmytro Kuleba)在推特貼文，形容這些襲擊是「毫無意義的野蠻行為」。他又指面對如此大規模的戰爭罪行，不可能有中立或 假裝「中立」，否則等於站在俄羅斯一邊。

莫斯科在地面攻勢無法推進下，近月將目標對準烏克蘭的電力設施和其他關鍵基礎設施，迫使它依照俄羅斯的條件談判。不過，最近幾星期，兩次攻擊之間的間隔時間拉長，有分析認為是因俄羅斯的導彈開始短缺。