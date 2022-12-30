我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣面對抗中威脅 前防長艾思博：準備不夠

中國疫情升溫 美考慮採檢國際航班「廢水」追毒

寒冬空襲 俄逾120枚飛彈狂轟 烏克蘭大斷電

編譯盧炯燊／綜合29日電
俄國29日再對烏克蘭發起一輪狂炸，圖為位於基輔一處民宅遭飛彈擊中起火。（路透）
俄國29日再對烏克蘭發起一輪狂炸，圖為位於基輔一處民宅遭飛彈擊中起火。（路透）

俄羅斯29日對烏克蘭多個地區展開近幾星期以來最大規模的導彈襲擊，襲擊目標主要針對烏克蘭發電站及其他關鍵基礎設施，包括首都基輔在內，空襲警報響徹烏克蘭全國各地；烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，在俄羅斯對全國的飛彈攻擊後，烏克蘭全境多數地區在低溫中都斷電。

俄國29日再對烏克蘭狂轟濫炸，重現基輔市民躲在地鐵裡避難景象，市民淡定以對，似也...
俄國29日再對烏克蘭狂轟濫炸，重現基輔市民躲在地鐵裡避難景象，市民淡定以對，似也無奈。（美聯社）

總理什米哈爾(Denys Shmyhal)說，這是俄羅斯第十次發動如此大規模攻擊，一些關鍵能源設施遭到破壞。在這波攻擊下，全國範圍內至少兩人死亡、七人受傷，但預計傷亡人數會陸續增加。

烏克蘭武裝部隊總司令扎魯日尼(Valerii Zaluzhnyi)表示，初步報告顯示俄羅斯向能源設施發射了69枚導彈，烏軍擊落了其中54枚，俄軍導彈襲擊行動是針對十個地區的高層住宅樓以及十處關鍵基礎設施。

烏國空軍聲稱，俄羅斯使用了空基及海基巡航導彈，同時連夜向選定地區派遣了自爆性無人機。烏國軍方在首都基輔啟動防空系統應對。澤倫斯基的顧問波多利雅科(Mykhailo Podolyak)指出，俄軍發射超過120枚飛彈。

基輔民眾在地鐵內躲避俄飛彈襲擊。(美聯社)
基輔民眾在地鐵內躲避俄飛彈襲擊。(美聯社)

基輔市長克里契科(Vitali Klitschko)說，至少有三人受傷住院，包括一名14歲女孩。他提醒市民，首都將出現大規模停電，要做好儲水及為電子設備充電。

烏國第二大城市哈爾科夫(Kharkov)在導彈攻擊下，最少兩人死亡。

南部大城市敖德薩(Odesa)大部分地區都沒有電，敖德薩地區州長馬爾琴科(Maksym Marchenko)在視頻發聲明表示，烏克蘭防空系統擊落了21枚俄羅斯導彈，但其他漏網的擊中了基礎設施。

利沃夫市(Lviv) 90%地區沒有電力供應，市長薩多維 (Andriy Sadovyi) 在社交媒體說，有軌電車及無軌電車已無法運行，供水也會中斷。

外交部長庫列巴(Dmytro Kuleba)在推特貼文，形容這些襲擊是「毫無意義的野蠻行為」。他又指面對如此大規模的戰爭罪行，不可能有中立或 假裝「中立」，否則等於站在俄羅斯一邊。

莫斯科在地面攻勢無法推進下，近月將目標對準烏克蘭的電力設施和其他關鍵基礎設施，迫使它依照俄羅斯的條件談判。不過，最近幾星期，兩次攻擊之間的間隔時間拉長，有分析認為是因俄羅斯的導彈開始短缺。

俄羅斯 烏克蘭 澤倫斯基

上一則

回顧2022／期中選舉、暴亂調查…政治動態仍繞川普運行

下一則

中軍機南海危險逼近美軍機 機翼相距不到10呎

延伸閱讀

俄空襲釀3死多地停電 烏克蘭嚴寒中準備迎新年

俄空襲釀3死多地停電 烏克蘭嚴寒中準備迎新年
烏提10項和平提案遭回絕 俄籲認割地否則免談

烏提10項和平提案遭回絕 俄籲認割地否則免談
澤倫斯基請求援助防空系統 義國防部持謹慎態度

澤倫斯基請求援助防空系統 義國防部持謹慎態度
莫迪與澤倫斯基通話 承諾持續提供人道援助

莫迪與澤倫斯基通話 承諾持續提供人道援助

熱門新聞

中國國家衛健委26日晚發布公告，將新型冠狀病毒肺炎更名為新型冠狀病毒感染，自明年1月8日起實施「乙類乙管」的總體方案，取消入境後全員核酸檢測和集中隔離。(新華網)

中國1月8日取消入境隔離 「新冠肺炎」改名了

2022-12-26 10:46
數百萬民眾在疫期獲准加入白卡，但開支法案如通過，這些民眾從2023年4月1日起將喪失資格。(Getty Images)

聯邦補助要停？數百萬人白卡快沒了…這一天請密切關注

2022-12-22 10:40
在冰冷的平安夜深夜，三輛載滿移民的巴士開到美國副總統賀錦麗位在華府的家。圖為賀錦麗的家。（美聯社）

冰冷的平安夜深夜 3輛載滿移民的巴士開到賀錦麗的家

2022-12-25 19:26
紐約水牛城被厚厚的白雪覆蓋，足以淹沒到女生的膝蓋。（歐新社）

全美急凍至少23死 這8州體感溫度僅-9℉ 跟北極一樣冷

2022-12-24 21:59
伍銳賢寄出的支票遭盜，竊賊除竄改支票上姓名和金額，還將支票傳真到舊金山的一家銀行。(伍銳賢提供)

郵局有內鬼? 寄支票遭篡改 信用卡沒到手就被揮霍

2022-12-25 15:29
俄亥俄州高速公路發生50輛車撞在一起的連環車禍，造成四人死亡，多人受傷。（取自Ohio State Highway Patrol推特帳號)

史無前例冬風暴 6成美國人收避難警訊…各地車禍至少10死

2022-12-23 22:26

超人氣

更多 >
原以為第一波染疫30%…「北京感染率可能已超80%」

原以為第一波染疫30%…「北京感染率可能已超80%」
愈來愈危險…南海解放軍機逼近3公尺 美軍機急避讓

愈來愈危險…南海解放軍機逼近3公尺 美軍機急避讓
好市多頻惹抱怨 華人「遭歧視還是小題大作？」

好市多頻惹抱怨 華人「遭歧視還是小題大作？」
川普律師：國會暴動調查委員會舉白旗投降

川普律師：國會暴動調查委員會舉白旗投降
拿舊物換優惠 亞馬遜、目標、沃爾瑪等賣場都歡迎

拿舊物換優惠 亞馬遜、目標、沃爾瑪等賣場都歡迎