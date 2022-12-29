我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃安嘆「殯儀館火化排大隊」 北京網友揭疫情慘況

中國BF.7再竄全球？專家：新毒株恐躲過現行療法

中港澳旅客來美 1/5起需2天內篩陰證明

記者張文馨／華盛頓報導
因應中國感染人數大爆發，美國宣布自1月5日開始由中港澳入境美國的旅客，都需要提供陰性證明的檢測。圖為香港機場的旅客。(Getty Images)
因應中國感染人數大爆發，美國宣布自1月5日開始由中港澳入境美國的旅客，都需要提供陰性證明的檢測。圖為香港機場的旅客。(Getty Images)

中國將於明年1月8日解封邊境，美國疾病防治中心（CDC）28日宣布，自明年1月5日起，自中國、香港和澳門入境美國的2歲以上航空旅客，都要提交新冠病毒檢測陰性證明，或是染疫已復原的健康證明。

前10天染疫 可提供健康證明

CDC對中國旅客實施新措施。圖為北京機場的旅客。(美聯社)
CDC對中國旅客實施新措施。圖為北京機場的旅客。(美聯社)

CDC表示，無論該旅客的國籍或接種疫苗情況，都要在登機前2天內檢測，並提供陰性證明，美國政府接受抗原或PCR的測試結果；出發前10天仍染疫的旅客可提供已復原的健康證明。

CDC指出，若旅客自中國出發經第三地轉機赴美，或在美國轉機前往其他國家，均須遵守最新規定。

CDC：中國缺乏足夠且透明數據

圖為廣州白雲機場的旅客。(美聯社)
圖為廣州白雲機場的旅客。(美聯社)

CDC表示，由於中國缺乏足夠且透明的疫情統計數據，CDC在中方病例數激增期間採取最新措施，以減緩新冠病毒在美國的傳播。

這些資料對於監控疫情升溫和減緩新變種病毒來說至關重要，CDC會持續監控狀況，必要時調整相關做法。

各國相繼對中國旅客嚴把關

在中國宣布鬆綁境管後，包括日本、印度、義大利等國都已要求自中國入境的旅客提供陰性證明或強制檢測，美國也跟進宣布此一防疫措施。

CDC表示，新冠變種病毒持續在全世界散布，但中方降低測試量和報告數據，且限縮病毒排序的資料分享，會拖慢識別新變種病毒的腳步。

此外，CDC宣布，針對變種病毒的旅客自願採檢監測計畫將擴大到美國7座主要機場，目前至少30國實施這項計畫，用來監測新變種病毒。

美中關鍵時刻 新措施引議論

然而，最新政策在公衛圈引發討論，紐約時報報導，有的專家認為拜登政府別無選擇必須這麼做，因為中國必須履行國際責任；也有專家憂心，美中最重要的是改善政治和外交溝通，CDC的新做法恐適得其反。

在北京政府宣布結束清零政策後，中國的新冠病例數快速攀升，但專家表示，不等於中國一定會出現新變種病毒。

紐約時報報導，一種被認為與北京疫情爆發有關的變種病毒BF.7，雖在美國現蹤，但現在蔓延速度較快的應是XBB亞變種，占了全國近20%的新增病例；尤其是美國東北部，有一半確診病例都是XBB亞變種。

CDC 變種病毒 檢測

上一則

拜登評估競選連任 雪災未解 避寒度假挨轟

延伸閱讀

中BF.7竄全球？專家：新毒株恐躲過現行療法或免疫系統

中BF.7竄全球？專家：新毒株恐躲過現行療法或免疫系統
美日恢復中國入境旅客篩檢 紐澳：暫時不跟進

美日恢復中國入境旅客篩檢 紐澳：暫時不跟進
美新令：來自中國旅客 1/5 起需交陰性證明

美新令：來自中國旅客 1/5 起需交陰性證明
美退役飛官訓練中國軍機飛行員 澳洲批准引渡美國

美退役飛官訓練中國軍機飛行員 澳洲批准引渡美國

熱門新聞

數百萬民眾在疫期獲准加入白卡，但開支法案如通過，這些民眾從2023年4月1日起將喪失資格。(Getty Images)

聯邦補助要停？數百萬人白卡快沒了…這一天請密切關注

2022-12-22 10:40
中國國家衛健委26日晚發布公告，將新型冠狀病毒肺炎更名為新型冠狀病毒感染，自明年1月8日起實施「乙類乙管」的總體方案，取消入境後全員核酸檢測和集中隔離。(新華網)

中國1月8日取消入境隔離 「新冠肺炎」改名了

2022-12-26 10:46
在冰冷的平安夜深夜，三輛載滿移民的巴士開到美國副總統賀錦麗位在華府的家。圖為賀錦麗的家。（美聯社）

冰冷的平安夜深夜 3輛載滿移民的巴士開到賀錦麗的家

2022-12-25 19:26
紐約水牛城被厚厚的白雪覆蓋，足以淹沒到女生的膝蓋。（歐新社）

全美急凍至少23死 這8州體感溫度僅-9℉ 跟北極一樣冷

2022-12-24 21:59
國會準備在開支法案納入退休儲蓄條款，讓民眾能積攢退休儲蓄。圖為幾個退休者在佛州退休社區小聚。(Getty Images)

退休者福音 漸進式儲蓄能存更多錢…這些改變不可不知

2022-12-21 16:30
伍銳賢寄出的支票遭盜，竊賊除竄改支票上姓名和金額，還將支票傳真到舊金山的一家銀行。(伍銳賢提供)

郵局有內鬼? 寄支票遭篡改 信用卡沒到手就被揮霍

2022-12-25 15:29

超人氣

更多 >
高凌風女兒闖好萊塢10年點頭嫁了 老公超狂身分曝光

高凌風女兒闖好萊塢10年點頭嫁了 老公超狂身分曝光
谷歌也快撐不住？1.1萬人恐淪裁員目標 員工深感焦慮

谷歌也快撐不住？1.1萬人恐淪裁員目標 員工深感焦慮
華人不得入內？ 女作家進矽谷桑尼維爾公園被白人拒絕

華人不得入內？ 女作家進矽谷桑尼維爾公園被白人拒絕
中國2航班近半旅客確診 義大利祭強制採檢令

中國2航班近半旅客確診 義大利祭強制採檢令
好消息 稅收將調整 今年沒漲工資的人因禍得福

好消息 稅收將調整 今年沒漲工資的人因禍得福