中港澳旅客來美 1/5起需2天內篩陰證明

因應中國感染人數大爆發，美國宣布自1月5日開始由中港澳入境美國的旅客，都需要提供陰性證明的檢測。圖為香港機場的旅客。(Getty Images)

中國將於明年1月8日解封邊境，美國疾病防治中心（CDC ）28日宣布，自明年1月5日起，自中國、香港和澳門入境美國的2歲以上航空旅客，都要提交新冠病毒檢測 陰性證明，或是染疫已復原的健康證明。

前10天染疫 可提供健康證明

CDC對中國旅客實施新措施。圖為北京機場的旅客。(美聯社)

CDC表示，無論該旅客的國籍或接種疫苗情況，都要在登機前2天內檢測，並提供陰性證明，美國政府接受抗原或PCR的測試結果；出發前10天仍染疫的旅客可提供已復原的健康證明。

CDC指出，若旅客自中國出發經第三地轉機赴美，或在美國轉機前往其他國家，均須遵守最新規定。

CDC：中國缺乏足夠且透明數據

圖為廣州白雲機場的旅客。(美聯社)

CDC表示，由於中國缺乏足夠且透明的疫情統計數據，CDC在中方病例數激增期間採取最新措施，以減緩新冠病毒在美國的傳播。

這些資料對於監控疫情升溫和減緩新變種病毒 來說至關重要，CDC會持續監控狀況，必要時調整相關做法。

各國相繼對中國旅客嚴把關

在中國宣布鬆綁境管後，包括日本、印度、義大利等國都已要求自中國入境的旅客提供陰性證明或強制檢測，美國也跟進宣布此一防疫措施。

CDC表示，新冠變種病毒持續在全世界散布，但中方降低測試量和報告數據，且限縮病毒排序的資料分享，會拖慢識別新變種病毒的腳步。

此外，CDC宣布，針對變種病毒的旅客自願採檢監測計畫將擴大到美國7座主要機場，目前至少30國實施這項計畫，用來監測新變種病毒。

美中關鍵時刻 新措施引議論

然而，最新政策在公衛圈引發討論，紐約時報報導，有的專家認為拜登政府別無選擇必須這麼做，因為中國必須履行國際責任；也有專家憂心，美中最重要的是改善政治和外交溝通，CDC的新做法恐適得其反。

在北京政府宣布結束清零政策後，中國的新冠病例數快速攀升，但專家表示，不等於中國一定會出現新變種病毒。

紐約時報報導，一種被認為與北京疫情爆發有關的變種病毒BF.7，雖在美國現蹤，但現在蔓延速度較快的應是XBB亞變種，占了全國近20%的新增病例；尤其是美國東北部，有一半確診病例都是XBB亞變種。