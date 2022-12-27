取消入境檢測和隔離 中國1月8日起開放國門

中國最近加快放寬防疫規定，也準備放鬆國境管制以恢復經濟，自1月8日起入境中國的旅客將不再要求做核酸檢測。（歐新社）

新冠肺炎改名「新冠病毒感染」

儘管中國正值疫情高峰期，中國衛生官員計畫下個月8日起取消國際旅客入境的隔離規定；華爾街 日報報導，這是新冠疫情發生迄今，中國到目前放寬防疫措施的最重要步驟之一。中國也將新型冠狀病毒肺炎改名為「新型冠狀病毒感染」。

入境需出示48小時篩陰

中國國家衛生健康委員會(National Health Commission)指出，取消入境隔離規定之後，入境中國的旅客只需要出示搭機48小時之前的病毒檢測 陰性證明即可。國際旅客抵達中國時，將不再需要接受病毒檢測或隔離。

過去三年來基本上對國際旅客封閉的中國，如此改變等於是朝向開放國門邁開一大步。

世界各國當中，中國由於一直維持高規模的防疫隔離規定，導致經濟成長大幅趨緩，民怨四起。今年秋季，中國不少城市出現一波波示威抗議，後來主管機關突然於12月初宣布取消嚴格清零政策。

新冠降級為乙管傳染病

中國國務院聯防聯控機制綜合組26日晚間發布「關於印發對新型冠狀病毒感染實施乙類乙管總體方案的通知」，宣布2023年1月8日起，COVID-19從「乙類甲管」調整為「乙類乙管」。依據相關法規，取消入境中國後全員核酸檢測和集中隔離等措施；中國國家衛健委指出，下月8日起，有入境旅客防疫的隔離規定都將取消，包括中國籍與外籍人士在內。

這份通知提到，國內外專家普遍認為病毒致病性較早期明顯下降，所致疾病將逐步演化為常見的呼吸道傳染病。COVID-19的Omicron變異株是全球流行優勢毒株，感染人數多，不過無症狀和輕症病例占比逾90%，重症率、病亡率極低。

衛健委26日也宣布不再把新冠病毒列為必須受到嚴格管控的「甲類」(Class A)傳染病，降級到僅需要基本治療與預防的「乙類」(Class B)傳染病。華爾街日報上個月報導，中國已經開始考慮為新冠病毒的傳染病種類降級，以便接下來進一步放寬其他公共衛生規定。

衛健委在聲明中承諾，將讓外籍人士到中國洽商、求學或探親的手續更加簡便，國家衛生健康委員會也將對外籍人士申請簽證提供協助。

中國進一步放寬防疫措施，預計1月8日起入境旅客不用再做核酸檢測。（歐新社）

習近平籲保障人民健康

就在中國衛生官員宣布取消入境隔離規定的同時，北京 發燒診所及醫院急診室26日被確診患者擠爆，中國國家主席習近平則呼籲地方官員要努力挽救民眾生命。

衛健委宣布新冠病毒降級之前，習近平在「愛國衛生運動」( Patriotic Health Movement)70周年紀念發表談話時說，中國新冠疫情防控「面臨新情勢新任務，要更加有針對性地開展愛國衛生運動」，以期「切實保障人民群眾生命安全和身體健康」。

北京民眾看病求助無門

華爾街日報報導，26日實際走訪北京地區三家主要醫院，可以發現中國政府突然宣布解封之後，醫療系統幾乎被新冠患者壓垮，許多民眾想要看病都求助無門，尤其是老年人。

報導指出，以治療呼吸道疾病聞名的北京朝陽醫院，如今加護病房區走廊擠滿躺在移動式簡易床上的老年人患者。一名護士表示，加護病房床位已滿，只有病情最嚴重的患者可以入住，其他患者只能睡在走廊的簡易床上。