我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

抵抗侵略的信仰之光：烏克蘭戰火下的「新聖誕傳統」

港媒：去年至少有1400名華裔科學家離開美國回中國

炸彈氣旋重災區 水牛城已12死「有人凍死車裡兩天了」

編譯陳韻涵／綜合25日電
聖誕節炸彈氣旋衝擊全美，紐約上州水牛城是重災區，至少有12人死亡。當地伊利郡郡長指有人被凍死在車內，超過兩天。圖為25日被強風大雪圍罩的水牛城市區。(美聯社)
聖誕節炸彈氣旋衝擊全美，紐約上州水牛城是重災區，至少有12人死亡。當地伊利郡郡長指有人被凍死在車內，超過兩天。圖為25日被強風大雪圍罩的水牛城市區。(美聯社)

炸彈氣旋25日在紐約州水牛城降下高達43英吋的積雪，成為此次強烈冬季風暴的重災區，目前累計12人因為這場暴風雪死亡，部分人凍死在車裡或街頭，全州交通管制。

伊利郡郡長波隆卡茲(Mark Poloncarz)表示，「我們發現，有些死者受困車內超過兩天。」

截至25日傍晚5時，紐約州伊利郡(Erie County)已有12人因為冬季風暴死亡，六人在水牛城，三人在安赫斯特鎮(Amherst)，三人在奇克托瓦加鎮(Cheektowaga)，死者年齡介於26歲到93歲。

災情電話暴增 不及處理

嚴重積雪讓許多車輛受困路中，不僅危及駕駛和救災人員的安全，也讓緊急救難車輛無法通行。

水牛城消防隊表示，基於惡劣天候環境，救難人員史上首次完全無法回應全部災情與求救電話。

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)25日呼籲人們繼續待在家中24小時，伊利郡25、26日發布全州交通管制，禁止非必要工作人員上路，清潔人員忙著清理道路積雪。

聖誕節炸彈氣旋衝擊全美，紐約上州水牛城是重災區，至少有12人死亡。當地伊利郡郡長...
聖誕節炸彈氣旋衝擊全美，紐約上州水牛城是重災區，至少有12人死亡。當地伊利郡郡長指有人被凍死在車內，超過兩天。 圖為25日被埋在水牛市區內雪堆內的轎車。(美聯社)
霍楚和波隆卡茲呼籲人們待在家裡，讓救難人員救援受困車輛，並搶修醫療與變電設備。

暴雪與疾風產生的白矇現象逐漸消退，愈來愈多人不管交通管制，想趁假期外出。

市長求別駕車 恐會凍死

水牛城市長布朗(Byron Brown)表示，理解人們希望享受聖誕假期，但不願人們駕車上路，「很可能會卡住」，考量目前災情，「很難觸及每位需要救援者，汽車沒油，長者無法安全走路，這是危險情況」。

布朗說：「我不是呼籲，而是請求，別在水牛城上路。如果你還開車上路，就是徒增困擾，人們死在車裡，這就是現實。部分人開車外出『兜風』，令人心碎。」

暴雪導致許多住戶無電可用，截至25日中午，逾2萬9000戶伊利郡和尼加拉郡(Niagara county)居民停電，其中包括16%的城市住戶。

近3萬戶斷電 等待恢復 

尼加拉電力公司表示，伊利郡逾2萬5000戶居民斷電，尼加拉郡則有約2000戶停電，紐約州電氣公司則表示，伊利郡約1500戶正等待暖氣與電力恢復供應。

水牛城達文西中學校長洛金斯基(Greg Lodinsky)的公寓自23日就沒有暖氣，他自那天起便待在公寓內最溫暖的空間，即無窗的浴室；他關起門，點燃四根粗蠟燭，以軟墊當床並裹上毛毯保暖。

紐約州水牛城的24歲布萊克正忙著剷雪。(美聯社)
紐約州水牛城的24歲布萊克正忙著剷雪。(美聯社)

由於暖氣遲未恢復供應，他的孩子呼籲他前往一哩外投靠朋友。洛金斯基說：「我必須做點什麼，人們很擔心，而我也開始擔心我自己。

波隆卡茲25日表示，水牛城的變電站積雪、結凍且倒樹壓壞電線，數千用戶最快也要28日才可能恢復供電和暖氣。

來源：WKBW TV | Buffalo, NY

紐約州 風暴 霍楚

上一則

中國疫情大蔓延 專家憂:恐爆更毒新變種

下一則

聖誕炸彈氣旋 全美已34死 6成民眾受風雪衝擊 數十萬戶停電

延伸閱讀

「炸彈氣旋」聖誕降臨年底遠離 低溫約一周後恢復正常

「炸彈氣旋」聖誕降臨年底遠離 低溫約一周後恢復正常
炸彈氣旋急凍 美國至少23死 這8州和北極一樣冷

炸彈氣旋急凍 美國至少23死 這8州和北極一樣冷
平安夜不平安 「炸彈氣旋」已奪23命 80萬人無電可用

平安夜不平安 「炸彈氣旋」已奪23命 80萬人無電可用
全州7萬戶停電…霍楚皇后區勘災：最糟冬季風暴

全州7萬戶停電…霍楚皇后區勘災：最糟冬季風暴

熱門新聞

數百萬民眾在疫期獲准加入白卡，但開支法案如通過，這些民眾從2023年4月1日起將喪失資格。(Getty Images)

聯邦補助要停？數百萬人白卡快沒了…這一天請密切關注

2022-12-22 10:40
國會準備在開支法案納入退休儲蓄條款，讓民眾能積攢退休儲蓄。圖為幾個退休者在佛州退休社區小聚。(Getty Images)

退休者福音 漸進式儲蓄能存更多錢…這些改變不可不知

2022-12-21 16:30
紐約水牛城被厚厚的白雪覆蓋，足以淹沒到女生的膝蓋。（歐新社）

全美急凍至少23死 這8州體感溫度僅-9℉ 跟北極一樣冷

2022-12-24 21:59
病毒肆虐導致北加生產的萵苣價格飆漲。（Getty Images）

1顆萵苣賣$10.99…雙重病毒肆虐加州 快餐店擬收附加費

2022-12-18 09:51
聖誕風暴襲擊北美，預計過節前將有上千航班取消。圖為加拿大溫哥華機場擠滿動彈不得的行李。（美聯社）

氣溫驟降 回家好難 5000班機延誤或取消

2022-12-21 12:17
伍銳賢寄出的支票遭盜，竊賊除竄改支票上姓名和金額，還將支票傳真到舊金山的一家銀行。(伍銳賢提供)

郵局有內鬼? 寄支票遭篡改 信用卡沒到手就被揮霍

2022-12-25 15:29

超人氣

更多 >
平安夜…紐約皇后區積水達3呎 長島華人奔法拉盛取暖

平安夜…紐約皇后區積水達3呎 長島華人奔法拉盛取暖
港媒：廣東高層慰問習近平母親齊心 祝她身體健康

港媒：廣東高層慰問習近平母親齊心 祝她身體健康
冰冷的平安夜深夜 3輛載滿移民的巴士開到賀錦麗的家

冰冷的平安夜深夜 3輛載滿移民的巴士開到賀錦麗的家
郵局有內鬼? 寄支票遭篡改 信用卡沒到手就被揮霍

郵局有內鬼? 寄支票遭篡改 信用卡沒到手就被揮霍
更多研究證實 非處方感冒藥無效

更多研究證實 非處方感冒藥無效