炸彈氣旋重災區 水牛城已12死「有人凍死車裡兩天了」

聖誕節炸彈氣旋衝擊全美，紐約上州水牛城是重災區，至少有12人死亡。當地伊利郡郡長指有人被凍死在車內，超過兩天。圖為25日被強風大雪圍罩的水牛城市區。(美聯社)

炸彈氣旋25日在紐約州 水牛城降下高達43英吋的積雪，成為此次強烈冬季風暴 的重災區，目前累計12人因為這場暴風雪死亡，部分人凍死在車裡或街頭，全州交通管制。

伊利郡郡長波隆卡茲(Mark Poloncarz)表示，「我們發現，有些死者受困車內超過兩天。」

截至25日傍晚5時，紐約州伊利郡(Erie County)已有12人因為冬季風暴死亡，六人在水牛城，三人在安赫斯特鎮(Amherst)，三人在奇克托瓦加鎮(Cheektowaga)，死者年齡介於26歲到93歲。

災情電話暴增 不及處理

嚴重積雪讓許多車輛受困路中，不僅危及駕駛和救災人員的安全，也讓緊急救難車輛無法通行。

水牛城消防隊表示，基於惡劣天候環境，救難人員史上首次完全無法回應全部災情與求救電話。

紐約州長霍楚 (Kathy Hochul)25日呼籲人們繼續待在家中24小時，伊利郡25、26日發布全州交通管制，禁止非必要工作人員上路，清潔人員忙著清理道路積雪。

聖誕節炸彈氣旋衝擊全美，紐約上州水牛城是重災區，至少有12人死亡。當地伊利郡郡長指有人被凍死在車內，超過兩天。 圖為25日被埋在水牛市區內雪堆內的轎車。(美聯社) 霍楚和波隆卡茲呼籲人們待在家裡，讓救難人員救援受困車輛，並搶修醫療與變電設備。

暴雪與疾風產生的白矇現象逐漸消退，愈來愈多人不管交通管制，想趁假期外出。

市長求別駕車 恐會凍死

水牛城市長布朗(Byron Brown)表示，理解人們希望享受聖誕假期，但不願人們駕車上路，「很可能會卡住」，考量目前災情，「很難觸及每位需要救援者，汽車沒油，長者無法安全走路，這是危險情況」。

布朗說：「我不是呼籲，而是請求，別在水牛城上路。如果你還開車上路，就是徒增困擾，人們死在車裡，這就是現實。部分人開車外出『兜風』，令人心碎。」

暴雪導致許多住戶無電可用，截至25日中午，逾2萬9000戶伊利郡和尼加拉郡(Niagara county)居民停電，其中包括16%的城市住戶。

近3萬戶斷電 等待恢復

尼加拉電力公司表示，伊利郡逾2萬5000戶居民斷電，尼加拉郡則有約2000戶停電，紐約州電氣公司則表示，伊利郡約1500戶正等待暖氣與電力恢復供應。

水牛城達文西中學校長洛金斯基(Greg Lodinsky)的公寓自23日就沒有暖氣，他自那天起便待在公寓內最溫暖的空間，即無窗的浴室；他關起門，點燃四根粗蠟燭，以軟墊當床並裹上毛毯保暖。

紐約州水牛城的24歲布萊克正忙著剷雪。(美聯社)

由於暖氣遲未恢復供應，他的孩子呼籲他前往一哩外投靠朋友。洛金斯基說：「我必須做點什麼，人們很擔心，而我也開始擔心我自己。

波隆卡茲25日表示，水牛城的變電站積雪、結凍且倒樹壓壞電線，數千用戶最快也要28日才可能恢復供電和暖氣。

來源：WKBW TV | Buffalo, NY