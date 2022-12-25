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全美急凍至少16死 這8州跟北極一樣冷

圖輯／最冷聖誕 美國大地冰封…超現實奇景曝光

平安夜不平安 「炸彈氣旋」已奪23命 80萬人無電可用

編譯潘勛／綜合24日電
紐約州北部水牛城被大雪冰封，聖誕節外出格外困難。（美聯社）
紐約州北部水牛城被大雪冰封，聖誕節外出格外困難。（美聯社）

今年平安夜不太平安，要命的炸彈氣旋24日夾帶冰雪、強風，把酷寒吹到全國多地，國家氣象局(NWS)警告，出遊極其危險，部分地區冰雪茫茫，甚至不可能外出，目前死於這次冰風暴的人數至少23人，24日統計全國有80多萬人無電可用。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，強風把刺骨寒冷吹到全國東部三分之二地區；國家氣象局發布警訊，冰霰及北極強風影響中西部到東北部；許多假期想出遊的人被迫延誤及取消。

老婦人在雪中凍死

冰雪侵襲之下，至少23人喪生；在密西根州貝斯鎮(Bath Township)，當地警方表示一名82歲老婦人在安養機構外凍死，一名鏟雪車司機清理該機構的停車場，發現她蜷曲在雪中，趕緊將老奶奶帶進室內急救，但最後仍在當地醫院裡去世。

在紐約州，警方表示伊利郡(Erie County)奇克托瓦加(Cheektowaga)鎮發現兩人因天氣而身故，第三人則在水牛城。

在科羅拉多州丹佛市，官員表示自22日以來，已有兩人死於戶外，最後死因仍待市方相驗官員判定。

大雪覆蓋全美各州，許多民眾要外出必須先鏟雪。（美聯社）
大雪覆蓋全美各州，許多民眾要外出必須先鏟雪。（美聯社）

更早之前，在奧克拉荷馬、肯塔基、密蘇里、田納西、威斯康辛、堪薩斯、內布拉斯加及俄亥俄州，共記錄到17人死亡。

據「停電」(PowerOutage)網站指出，截至24日晨間5時30分，全國超過80萬人無電可用，幾乎全國都遭酷烈的冬季暴風雪所侵襲。

福斯新聞網(Fox News)報導，雖說停電全國都有，主要受影響在九個區域，但大約41萬7430人沒電可用發生在新英格蘭區。光是在緬因州就約24萬8482人停電，在總停電人口中超過25%。

停電第二多的受災區在大西洋岸中段，大約22萬5952人。

官方預測本周末全國許多地區都會受極低溫侵襲，停電可能威脅到性命。

風暴造成一百多萬民眾斷電，位於南卡的一家商店因為斷電只能暫停營業。（Getty ...
風暴造成一百多萬民眾斷電，位於南卡的一家商店因為斷電只能暫停營業。（Getty Images)

美南停電戶數減少

好消息是南部各州停電家戶數目24日大幅減少；截至24日晨間5時30分停電人數約11萬6722人。喬治亞州23日傳出逾10萬人停電，但目前該州只有大約1萬1000人還在等待復電。

全國最大公用事業田納西河谷管理局(Tennessee Valley Authority)23日下午搶通之下，讓多戶復電，但仍敦促民宅及店家節約用電。

依據氣象預報，目前的冰雪風暴在平安夜後將移出東北部，進入加拿大；福斯氣象表示，但強降雪及強風不散仍十分危險，恐危及沒電的人。

炸彈氣旋24日夾帶冰雪、強風，把酷寒吹到全國多地，佛州的草莓都結冰。（美聯社）
炸彈氣旋24日夾帶冰雪、強風，把酷寒吹到全國多地，佛州的草莓都結冰。（美聯社）

來源：TODAY

風暴 俄亥俄州 新英格蘭

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