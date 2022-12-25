聖誕節前夕訪國家兒童醫院 拜登夫婦探病童、朗讀繪本

拜登總統伉儷依循傳統在聖誕前夕到華府的兒童醫院探視，並由第一夫人吉兒為病童朗讀故事。（路透）

拜登 總統和第一夫人吉兒(Jill Biden)23日在聖誕節 到來之前，前往華府國家兒童醫院(Children's National Hospital)訪視並為病童朗讀繪本，還會見了心臟科病患、病童家屬及醫院工作人員。

第一夫人在聖誕節假期前後訪問國家兒童醫院的傳統行之有年，最早可以回溯自二戰後杜魯門總統期間第一夫人貝絲·杜魯門(Bess Truman)的訪視。國家兒童醫院院長兼執行長庫爾特紐曼(Kurt Newman)在活動中指出，今年是第一夫人訪問該院的第80個年頭。

去年拜登總統也曾在聖誕假期前後來訪，那是現任總統首次對國家兒童醫院進行假期訪問。23日是吉兒第三度以第一夫人身分造訪該院。

在聖誕樹和禮物環繞下，拜登夫婦坐在大約20名兒童面前，吉兒朗讀了布碌崙 藝術家季兹(Ezra Jack Keats)1962年創作的經典兒童繪本「下雪天」(The Snowy Day)，拜登在一旁捧書微笑聆聽，間或為吉兒翻開繪本的其中幾頁。

吉兒在朗讀過程中，一度停下來問孩子們：「你們有誰堆過雪人？」、「有多少人做過雪天使？」

拜登則在朗讀結束後，向在場家長表示，「我要向所有的父母說，你們很堅強。我們也曾花了很多時間在兒童醫院陪孩子看病。一切都會好起來的。」他還指著一個小孩說：「你真可愛。」

吉兒最後向在場的大人小孩說：「祝大家聖誕快樂，佳節快樂。感謝你們來聆聽我朗讀，讓總統捧著這本書。」

拜登和吉兒在訪視醫院過程中，都按照醫院要求戴上口罩。朗讀活動有部分病童是在病房中同步聆聽。今年也是「下雪天」這本經典繪本出版60周年。

根據白宮行程安排，拜登24日沒有公開活動。25日他和吉兒將致電軍人，感謝他們和家人為國服務和犧牲奉獻。

來源：PBS NewsHour