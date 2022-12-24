無懼炸彈氣旋 今年 「追蹤聖誕老人」電話撥得通

北美防空司令部每年都有追踪聖誕老人的行動，今年仍將繼續執行。（美聯社）

儘管低溫 和大風雪打亂了全美聖誕假期旅行，但以追踪聖誕老人平安夜送禮行踪聞名的美國軍事機構NORAD預計，襲擊北美的「炸彈氣旋」(bomb cyclone)，對住在北極的聖誕老人來說不會是問題，聖尼克(Saint Nick)的全球旅行不受影響。

NORAD的全名是「北美防空司令部」(North American Aerospace Defense Command)，總部位於科羅拉多州 科羅拉多泉(Colorado Springs)的該軍事機構，負責監視和保衛北美上空。每年此時，NORAD也「兼營 」追蹤聖誕老人服務，協助民眾透過noradsanta.org網站、社群媒體 和行動應用程序，追踪聖誕老人的全球行踪。今年NORAD已召募近千名志工在平安夜工作，接聽全球各地想知道聖誕老人位置及送貨時間的兒童打來的電話。

北美防空司令部每年都有追踪聖誕老人的行動，今年仍將繼續執行。照片是巴西消防隊員扮成的聖誕老人。（路透）

北美空防司令部接下這份一年一度的神奇工作，始於1955年一個「美麗的錯誤」。當年，「公報」(The Gazette)刊登了西爾斯百貨公司(Sears)一則廣告，內含一個讓兒童打給聖誕老人的電話號碼，只不過，那個電話號碼是錯的，孩子們紛紛照著錯誤號碼，打給當時美國大陸防空司令部 (CONAD) 值班指揮官、空軍上校舒普 (Harry Shoup)，而非聖誕老人。CONAD在1958年由NORAD取代。

「他們接到電話，決定表現得好像他們知道聖誕老人在哪裡那樣，」人在科羅拉多泉派特森空軍基地( Peterson Space Force Base)的軍士長懷斯曼(Ben Wiseman)接受「公報」採訪時說：「這就是一切的開始。」

懷斯曼還「煞有介事」地說，NORAD使用三種方法在平安夜追踪聖誕老人：雷達、衛星，以及「一旦聖誕老人進入美國領空，NORAD就會部署戰鬥機繼續追蹤他」。

懷斯曼指出，去年NORAD接到超過15萬通探求聖誕老人行蹤的電話，在約500名志工幫助下，他們實際接聽了其中逾5萬6000通電話。由於今年不像2021年那樣受到COVID-19限制，將有900多名志工在平安夜提供幫助；今年電話中心志工工作很受歡迎，志工登記表才發布24小時就額滿了。

「電話中心從凌晨4點運作到平安夜午夜，一直都有很多人，」懷斯曼解釋說：「整天都是這麼棒的環境……太棒了。」

懷斯曼本人也將在平安夜出現，他形容這件事是他的「遺願清單」之一。懷斯曼說，當女兒問他為什麼必須在平安夜工作時，他告訴女兒：「追踪聖誕老人，捨我其誰？」