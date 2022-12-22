克宮警告：美再軍援烏 將「激化」戰事

在澤倫斯基訪問美國之際，俄羅斯總統普亭（中）表示不會因此展開和談，甚至俄國為制衡北約還要加強建軍。圖左為國防部長蕭伊古。（歐新社）

克里姆林宮21日警告，美國提供烏克蘭 提供更多武器將只會加劇戰爭，對烏克蘭來說並不是好兆頭；這是俄羅斯 對烏克蘭總統澤倫斯基訪問美國的首次官方反應；與此同時，俄羅斯國防部宣布擴軍，由目前的100萬兵力增加到150萬人。

澤倫斯基訪問美國並獲得更多軍援，克里姆林宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)指出，「美國仍在繼續供應武器，供應的武器種類正在擴大，所有這些都會導致衝突進一步加劇，事實上，這對烏克蘭來說並不是好事。」

俄羅斯總統普亭 當天也在最高軍事首腦年終會議上承諾，向武裝部隊提供他們任何所需，以支持在烏克蘭的特別軍事行動，提供軍隊的資金沒有上限；然而他也說，莫斯科要吸取特別軍事行動中的教訓，「發展我們的武裝力量，增強我們部隊的能力」。

普亭：提供軍隊資金無上限

普亭特別強調發展核力量，將之描述為俄羅斯主權的主要保障；此外，也需要特別注意無人機在行動上的重要性。

他透露，俄羅斯名為「撒旦 II」的高超音速薩爾馬特(Sarmat)洲際導彈即將部署，旨在取代老化的蘇製導彈，並構成俄羅斯核力量的核心；普亭曾稱讚它具有躲避導彈防禦系統的能力。

普亭聲稱敵人希望看到俄羅斯解體，重申俄羅斯是由於西方的挑釁而被迫發動軍事行動；他稱讚士兵和國防部長是英雄，誓言將實現在烏克蘭軍事行動的所有目標。

在年終會議上，國防部長蕭伊古(Sergei Shoigu)宣布，由於特別軍事行動持續到2023年，軍隊須由目前的100萬人到150萬，其中69萬5000人為志願合同兵，其中52萬1000人應在2023年底前招募完成。相較之下，中國軍隊約有200萬人，美軍則有140萬人，印度軍隊也有140多萬人。

他又提議提高義務兵役的年齡範圍，以涵蓋21至30歲。根據現行法律，年齡在18至27歲之間的公民會被徵召服兵役。普亭與蕭伊古一直說，這些服兵役者不會派到烏克蘭參戰，參戰的均屬合同兵。

抗北約 俄西部組建新軍團

今年2月24日俄羅斯入侵烏克蘭以來，根據媒體報導，俄軍作戰已經失去動能，俄羅斯官兵在烏克蘭死傷慘重。

蕭伊古解釋，由於芬蘭和瑞典計畫加入北約，因此要在俄國西部組建新的軍團。

俄羅斯軍事專家認為，這是蘇聯時代軍事結構的回歸。俄羅斯在軍事改革中放棄了這種結構，建立了更小、機動性更強的部隊，但這種用於局部衝突的小型部隊，人員不足，裝備不足，無法在烏克蘭展開大規模戰鬥，造成了在烏克蘭作戰的不利。