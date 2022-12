富國銀行不當收費 罰17億破紀錄 業務將被監管

富國銀行因違規並傷害消費者,而被監管單位處以破紀錄的17億元罰款、另須支付20億元賠償金。(美聯社)

被控10年來違規、不當對待並傷害客戶權益,富國銀行(Wells Fargo)20日同意支付破紀錄的17億元罰款,另付20億元賠償金,未來開展業務可能將受到更多限制。

根據和解協議,富國銀行將退還不當收取的費用,並為財務和信用評級因該銀行不當行為而受損的客戶提供財務救濟。

富國還將補償客戶因銀行不當行為而蒙受的損失,諸如退還多付的房貸和車貸款 項、恢復客戶房屋與汽車 流失的價值等;有些補救措施已展開。

根據消費者金融保護局(Consumer Financial Protection Bureau)提交的文件,富國銀行濫用客戶的房貸及車貸款項、不當收回借款人的汽車和房屋,而且即使客戶有足夠資金刷銷帳卡 購物,仍收取透支費。

這是監管機構歷來開出的最高額罰款,先前的紀錄10億元罰款也是對富國銀行的處罰。

透過和解,富國得以解決導致前執行長斯隆(Timothy Sloan)2019 年下台的一連串危機之一;斯隆當時整頓銀行聲譽,卻因自身醜聞而下台。

富國仍須面對其他監管挑戰,包括聯準會2018年下令該銀行解決諸多問題前將被限制成長、2021年聯邦審計長辦公室(Office of the Comptroller of the Currency)對其房貸業務設限。

消費者金融保護局長喬普拉(Rohit Chopra)說,富國銀行付款和解不該被解讀為已解決長期問題,也不表示保護局的工作已完成。

富國現任執行長沙夫(Charles W. Scharf)20日透過聲明說,這項協議是改變富國銀行運營方式的重要里程碑;但消費者保護局警告,富國銀行仍將受到密切監控,政府並將審查是否需要對該銀行採取其他限制。

喬普拉說,富國銀行不斷違法傷害數百萬家庭,這次懲處是對該屢犯者問責、為長期改革跨出重要第一步。