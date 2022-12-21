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富國銀行不當收費 罰17億破紀錄 業務將被監管

編譯周芳苑／綜合20日電
富國銀行因違規並傷害消費者，而被監管單位處以破紀錄的17億元罰款、另須支付20億元賠償金。(美聯社)
富國銀行因違規並傷害消費者，而被監管單位處以破紀錄的17億元罰款、另須支付20億元賠償金。(美聯社)

被控10年來違規、不當對待並傷害客戶權益，富國銀行(Wells Fargo)20日同意支付破紀錄的17億元罰款，另付20億元賠償金，未來開展業務可能將受到更多限制。

根據和解協議，富國銀行將退還不當收取的費用，並為財務和信用評級因該銀行不當行為而受損的客戶提供財務救濟。

富國還將補償客戶因銀行不當行為而蒙受的損失，諸如退還多付的房貸和車貸款項、恢復客戶房屋與汽車流失的價值等；有些補救措施已展開。

根據消費者金融保護局(Consumer Financial Protection Bureau)提交的文件，富國銀行濫用客戶的房貸及車貸款項、不當收回借款人的汽車和房屋，而且即使客戶有足夠資金刷銷帳卡購物，仍收取透支費。

這是監管機構歷來開出的最高額罰款，先前的紀錄10億元罰款也是對富國銀行的處罰。

透過和解，富國得以解決導致前執行長斯隆(Timothy Sloan)2019 年下台的一連串危機之一；斯隆當時整頓銀行聲譽，卻因自身醜聞而下台。

富國仍須面對其他監管挑戰，包括聯準會2018年下令該銀行解決諸多問題前將被限制成長、2021年聯邦審計長辦公室(Office of the Comptroller of the Currency)對其房貸業務設限。

消費者金融保護局長喬普拉(Rohit Chopra)說，富國銀行付款和解不該被解讀為已解決長期問題，也不表示保護局的工作已完成。

富國現任執行長沙夫(Charles W. Scharf)20日透過聲明說，這項協議是改變富國銀行運營方式的重要里程碑；但消費者保護局警告，富國銀行仍將受到密切監控，政府並將審查是否需要對該銀行採取其他限制。

喬普拉說，富國銀行不斷違法傷害數百萬家庭，這次懲處是對該屢犯者問責、為長期改革跨出重要第一步。

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