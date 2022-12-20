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國會暴亂調查／川普涉「煽動叛亂」等4罪 細節曝光

記者顏伶如／綜合報導
眾議院國會暴亂調查委員會公布最終版調查報告序言，並於19日舉行最後一場公聽會。（美聯社）
眾議院國會暴亂調查委員會公布最終版調查報告序言，並於19日舉行最後一場公聽會。（美聯社）

眾議院國會暴亂調查委員會公布最終版調查報告序言(introduction)，並於19日舉行最後一場公聽會，在會中宣布已向司法部提出刑事轉介(criminal referrals)，要求司法部調查前總統川普等人。

●向司法部提刑事轉介

華盛頓郵報分析，眾議院國會暴亂調查委員會提出刑事轉介是在外界預料之中，代表著調查委員會正式請求司法部啟動調查，評估是否起訴川普。然而，法律並未規定司法部一定要起訴川普。另一方面，司法部原本就有針對川普的調查行動正在進行中。

從公聽會討論以及160多頁的書面資料看來，眾院國會暴亂調查委員會的調查報告重點：調查委員會針對川普涉嫌四項罪名向司法部提出刑事轉介，包括妨礙公務程序(Obstruction of an official proceeding)、共謀詐欺美國(Conspiracy to defraud the United States)、共謀做出錯誤陳述(Conspiracy to make a false statement)、煽動、協助或支持與援助叛亂(Incite, assist or aid and comfort an insurrection)。

另外，更多證據顯示，川普在2021年1月6日國會暴亂發生後數小時，始終拒絕出面呼籲暴徒應該秉持和平，甚至在國會暴亂發生之前幾天，態度就已經明顯傾向於不願意以和平方式解決問題。

●當日搜出數百件武器

與國會暴亂有關的數百件武器更多細節曝光。某些挺川人士曾說，1月6日事件若真是「叛亂」，群眾攜帶的武器肯定更多。委員會調查發現，國會暴亂發生前，川普在華府橢圓形草坪(Ellipse)對群眾發表演說，主辦單位在會場周邊設置的磁力金屬探測器，確實查到大量武器。共計2萬8000名群眾通過磁力金屬探測器，特勤局(Secret Service)探員總共沒收242罐胡椒噴霧(pepper spray)、269把刀、18個指節套環(brass knuckles)、18把電擊槍、六件防彈盔甲、三個防毒面具、30把棍棒、17件剪刀、針、羅、螺絲刀等物品。

●川普挺投票機陰謀論

新證據也顯示川普支持投票機陰謀論。川普前任律師朱利安尼(Rudy Giuliani)曾經「天馬行空」撒謊，導致被前任川普競選團隊總幹事史特平(Bill Stepien)鎖在門外。

前任白宮助理哈欽森(Cassidy Hutchinson)指控川普欲指揮特勤局探員趕赴國會，調查報告著墨不多。

由於川普涉嫌影響主要證人的作證，調查委員會提出了妨礙司法(obstruction of justice)的新指控。

國會特別調查委員會釋出的影片指出，包括前司法部長巴維理（由左至右）、前代理司法部...
國會特別調查委員會釋出的影片指出，包括前司法部長巴維理（由左至右）、前代理司法部長羅森、川普前競選總幹事史特平、前白宮律師赫許曼、前白宮連絡室主任希克斯、川普前高級顧問康威，都曾告訴川普沒有跡象顯示選舉結果造假。（美聯社）
國會暴亂當天傍晚川普終於在推特上要求暴徒回家，但仍稱他們是愛國者。（美聯社）
國會暴亂當天傍晚川普終於在推特上要求暴徒回家，但仍稱他們是愛國者。（美聯社）

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