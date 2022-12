國會暴亂調查／川普涉「煽動叛亂」等4罪 細節曝光

眾議院國會暴亂調查委員會公布最終版調查報告序言,並於19日舉行最後一場公聽會。(美聯社)

眾議院國會暴亂調查委員會公布最終版調查報告序言(introduction),並於19日舉行最後一場公聽會,在會中宣布已向司法部 提出刑事轉介(criminal referrals),要求司法部調查前總統川普 等人。

●向司法部提刑事轉介

華盛頓郵報分析,眾議院國會暴亂調查委員會提出刑事轉介是在外界預料之中,代表著調查委員會正式請求司法部啟動調查,評估是否起訴川普。然而,法律並未規定司法部一定要起訴川普。另一方面,司法部原本就有針對川普的調查行動正在進行中。

從公聽會討論以及160多頁的書面資料看來,眾院國會暴亂調查委員會的調查報告重點:調查委員會針對川普涉嫌四項罪名向司法部提出刑事轉介,包括妨礙公務程序(Obstruction of an official proceeding)、共謀詐欺美國(Conspiracy to defraud the United States)、共謀做出錯誤陳述(Conspiracy to make a false statement)、煽動、協助或支持與援助叛亂(Incite, assist or aid and comfort an insurrection)。

另外,更多證據顯示,川普在2021年1月6日國會暴亂發生後數小時,始終拒絕出面呼籲暴徒應該秉持和平,甚至在國會暴亂發生之前幾天,態度就已經明顯傾向於不願意以和平方式解決問題。

●當日搜出數百件武器

與國會暴亂有關的數百件武器更多細節曝光。某些挺川人士曾說,1月6日事件若真是「叛亂」,群眾攜帶的武器肯定更多。委員會調查發現,國會暴亂發生前,川普在華府橢圓形草坪(Ellipse)對群眾發表演說,主辦單位在會場周邊設置的磁力金屬探測器,確實查到大量武器。共計2萬8000名群眾通過磁力金屬探測器,特勤局(Secret Service)探員總共沒收242罐胡椒噴霧(pepper spray)、269把刀、18個指節套環(brass knuckles)、18把電擊槍、六件防彈盔甲、三個防毒面具、30把棍棒、17件剪刀、針、羅、螺絲刀等物品。

●川普挺投票 機陰謀論

新證據也顯示川普支持投票機陰謀論。川普前任律師朱利安尼(Rudy Giuliani)曾經「天馬行空」撒謊,導致被前任川普競選團隊總幹事史特平(Bill Stepien)鎖在門外。

前任白宮助理哈欽森(Cassidy Hutchinson)指控川普欲指揮特勤局探員趕赴國會,調查報告著墨不多。