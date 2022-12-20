川普批眾院「叛亂」指控：想阻止我再選總統
國會暴亂調查委員會決定建議敦促司法部起訴川普和其盟友，川普19日在自創的Truth Social社交媒體上回應：「這些人不明白，當他們追趕我時，熱愛自由的人會聚集在我周圍， 而且強化了我，凡殺不死我的、會讓我更強大。」
就在川普回應前幾個小時，國會暴動委員會進行刑事移交，建議司法部以煽動叛亂、共謀詐騙、共謀偽證和妨礙司法程序的罪名，呼籲起訴川普。
上個月才宣布要再次投入2024年總統大選的川普，將上述調查內容描述弱化他競選活動的努力，不過叛亂指控可能會阻止川普再次競選公職。
川普表示，「人們會明白，民主黨調查局 (DBI) 要阻止我競選總統，因為他們知道我會贏，而且起訴我的整個過程就像彈劾一樣，黨派企圖排擠我以及共和黨。」
國會暴亂委員會會議中，懷俄明州共和黨眾議員麗茲·錢尼在初選中，敗給川普支持的候選人後，即將告別國會，但她強調示川普「不適合擔任任何職務」。
川普還拒絕專家組關於他在騷亂開始和川普發布影片信息，敦促暴民「回家」之前的187分鐘不作為的決定。
維州民主黨眾議員伊萊恩盧里亞19日聲稱這是「極端失職」，其他返回國會議員聲稱川普的不作為，是該小組最可恥的發現之一。
調查小組預計21日發布一份備受期待的調查結果報告，然後解散。
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