川普批眾院「叛亂」指控：想阻止我再選總統

前總統川普。（路透）

國會暴亂調查委員會決定建議敦促司法部 起訴川普 和其盟友，川普19日在自創的Truth Social社交媒體上回應：「這些人不明白，當他們追趕我時，熱愛自由的人會聚集在我周圍， 而且強化了我，凡殺不死我的、會讓我更強大。」

就在川普回應前幾個小時，國會暴動委員會進行刑事移交，建議司法部以煽動叛亂、共謀詐騙、共謀偽證和妨礙司法程序的罪名，呼籲起訴川普。

上個月才宣布要再次投入2024年總統大選的川普，將上述調查內容描述弱化他競選活動的努力，不過叛亂指控可能會阻止川普再次競選公職。

調查期間，川普不斷發文攻擊調查委員會及其成員，並說國家現在「一團糟」。(取自推特)

川普表示，「人們會明白，民主黨調查局 (DBI) 要阻止我競選總統，因為他們知道我會贏，而且起訴我的整個過程就像彈劾一樣，黨派企圖排擠我以及共和黨。」

國會暴亂委員會會議中，懷俄明州共和黨眾議員 麗茲·錢尼在初選中，敗給川普支持的候選人後，即將告別國會，但她強調示川普「不適合擔任任何職務」。

川普還拒絕專家組關於他在騷亂開始和川普發布影片信息，敦促暴民「回家」之前的187分鐘不作為的決定。

維州民主黨眾議員伊萊恩盧里亞19日聲稱這是「極端失職」，其他返回國會議員聲稱川普的不作為，是該小組最可恥的發現之一。

調查小組預計21日發布一份備受期待的調查結果報告，然後解散。