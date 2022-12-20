我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

摩爾多瓦警戒：俄羅斯恐於2023年春天進攻

日銀微調政策「黑田震撼」衝擊全球 日圓急升、美期指急挫

川普批眾院「叛亂」指控：想阻止我再選總統

編譯俞仲慈／綜合19日電
前總統川普。（路透）
前總統川普。（路透）

國會暴亂調查委員會決定建議敦促司法部起訴川普和其盟友，川普19日在自創的Truth Social社交媒體上回應：「這些人不明白，當他們追趕我時，熱愛自由的人會聚集在我周圍， 而且強化了我，凡殺不死我的、會讓我更強大。」

就在川普回應前幾個小時，國會暴動委員會進行刑事移交，建議司法部以煽動叛亂、共謀詐騙、共謀偽證和妨礙司法程序的罪名，呼籲起訴川普。

上個月才宣布要再次投入2024年總統大選的川普，將上述調查內容描述弱化他競選活動的努力，不過叛亂指控可能會阻止川普再次競選公職。

調查期間，川普不斷發文攻擊調查委員會及其成員，並說國家現在「一團糟」。(取自推特...
調查期間，川普不斷發文攻擊調查委員會及其成員，並說國家現在「一團糟」。(取自推特)

川普表示，「人們會明白，民主黨調查局 (DBI) 要阻止我競選總統，因為他們知道我會贏，而且起訴我的整個過程就像彈劾一樣，黨派企圖排擠我以及共和黨。」

國會暴亂委員會會議中，懷俄明州共和黨眾議員麗茲·錢尼在初選中，敗給川普支持的候選人後，即將告別國會，但她強調示川普「不適合擔任任何職務」。

川普還拒絕專家組關於他在騷亂開始和川普發布影片信息，敦促暴民「回家」之前的187分鐘不作為的決定。

維州民主黨眾議員伊萊恩盧里亞19日聲稱這是「極端失職」，其他返回國會議員聲稱川普的不作為，是該小組最可恥的發現之一。

調查小組預計21日發布一份備受期待的調查結果報告，然後解散。

川普 眾議員 司法部

上一則

國會暴亂案／麥卡錫與3共和黨人拒作證 被控違反國會倫理

下一則

局勢趨勢都不利…川普再戰2024 國會暴亂永遠汙點

延伸閱讀

國會暴亂調查會建議起訴川普 指控他須為暴動負責

國會暴亂調查會建議起訴川普 指控他須為暴動負責
一張圖勝千言萬語…他倆並肩看世足賽 價值20億？

一張圖勝千言萬語…他倆並肩看世足賽 價值20億？
川普支持者神父 被梵蒂岡解除神職

川普支持者神父 被梵蒂岡解除神職
川普干擾喬州大選調查將收尾 大陪審團可建議是否提控

川普干擾喬州大選調查將收尾 大陪審團可建議是否提控

熱門新聞

為防範新冠疫情在冬季擴大，白宮宣布即日起再免費發放試劑供民眾在家檢測，並協助各州重啟路邊檢測站。（Getty Images)

單周45.9萬確診3000死…疫情又升溫 快領免費檢測盒

2022-12-16 12:01
自2020年1月至2022年3月間，全美共發生2000多起針對郵差的襲擊或搶劫事件。圖為紐約市一郵差在送信。(美聯社)

郵件盜竊╱支票清洗重災區 「簽字要用這種筆」

2022-12-12 13:30
平台顯示李先生的餘額累積到79萬元。(李先生提供)

投資嘗甜頭 25萬有去無回…華翁痛訴「富婆」殺豬盤套路

2022-12-12 22:18
武漢華南海鮮市場2020年初爆發新冠疫情後隨即遭封鎖。(美聯社)

CIA早知新冠可怕？情報界反應慢害死百萬人 眾院擬追責

2022-12-16 12:38

世界日報App今起全新改版 3大亮點讓你看遍世界

2022-12-17 07:30
重要信件不要使用藍色郵箱投遞。（記者許君達／攝影）

郵件盜竊╱支票被偷…她追回5萬元 這樣做還可獲萬元獎金

2022-12-12 06:05

超人氣

更多 >
一張圖勝千言萬語…他倆並肩看世足賽 價值20億？

一張圖勝千言萬語…他倆並肩看世足賽 價值20億？
2022搞笑野生動物攝影獎 失足幼獅、鬧彆扭企鵝都上榜

2022搞笑野生動物攝影獎 失足幼獅、鬧彆扭企鵝都上榜
黑巧克力真的健康嗎？這些名牌巧克力重金屬含量超標

黑巧克力真的健康嗎？這些名牌巧克力重金屬含量超標
學會節約熱水8種方法 可省下不少能源費

學會節約熱水8種方法 可省下不少能源費
買康斗輕鬆圓擁屋夢 行家傳授購買訣竅

買康斗輕鬆圓擁屋夢 行家傳授購買訣竅