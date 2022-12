馬斯克18日在推特發文,他願意將自己在推特的走留,交給推特用戶來決定。(路透)

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.— Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022

馬斯克 18日在推特 發文,他願意將自己在推特的走留,交給推特用戶來決定。

馬斯克強調,他會遵照最後票決的結果。

馬斯克入主推特後展開大幅調整,像是開除了逾半員工,又恢復原本刪除帳戶的用戶,因而飽受抨擊。