習近平部署明年經濟 定調穩中求進

北京疫情 升溫下，中共 中央經濟工作會議15日至16日如期舉行，中共中央總書記習近平主持，部署明年的經濟工作。會議指出，中國明年經濟運行有望總體回升，要更好統籌疫情防控和經濟社會發展，全面深化改革開放，做好穩增長、穩就業、穩物價工作；明年要堅持「穩字當頭，穩中求進」，繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣 政策，加大宏觀調控力度，加強各類政策協調配合。

每年年底舉行的中共中央經濟工作會議，是中共高層總結分析經濟形勢，為來年經濟政策定調的重要會議。

據央視新聞報導，會議對當前經濟情勢指出，中國經濟恢復的基礎尚不牢固，需求收縮、供給衝擊、預期轉弱「三重壓力」仍然較大，外部環境動盪不安，對中國經濟帶來的影響加深，但中國經濟韌性強，潛力大，活力足，要堅定做好經濟工作的信心。

會議要求，明年要堅持「穩字當頭，穩中求進」，繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，積極的財政政策要加力提效，保持必要的財政支出強度；穩健的貨幣政策要精準有力，保持流動性合理充裕。同時，保障財政可持續和地方政府債務風險可控，產業政策要發展和安全並舉。

會議強調明年經濟發展面臨的挑戰很多，要做好六個「更好統籌」，即「更好統籌疫情防控和經濟社會發展、更好統籌經濟質的有效提升和量的合理增長、更好統籌供給側結構性改革和擴大內需、更好統籌經濟政策和其他政策、更好統籌國內循環和國際循環、更好統籌當前和長遠」。

會議還表示，保持經濟平穩運行至關重要，要著力穩增長，穩就業，穩物價，保持經濟運行在合理區間。會議提出五點要求，包括：擴大內需、加快建設現代化產業體系、更大力度吸引和利用外資、有效防範化解重大經濟金融風險。其內容主要為支持住房改善、新能源汽車、養老服務等消費，加快新能源、人工智慧等前沿技術研發和應用推廣，確保房地產市場平穩發展，堅持房住不炒等。