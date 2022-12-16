藥架空了…呼吸道感染增 感冒及咳嗽藥銷售額增35%

全美上呼吸道感染病例激增，導致藥房的感冒藥和咳嗽藥缺貨。圖為加州一間藥房的貨架上，兒童感冒藥已被掃購大半。（ Getty Images）

在新冠肺炎、呼吸道合胞病毒（RSV）和流行性感冒等呼吸道感染前後夾擊下，美國家庭對感冒藥、咳嗽藥和兒童退燒止痛藥的需求大增，網路商店和實體店面正面臨部分藥品供應吃緊的現象。

聯邦數據顯示，此時正值RSV等呼吸道病毒入侵旺季，全國感染流感 和住院人數也在激增。儘管這些都是秋冬常見病毒，但今年罹病人數從一開始就急劇增加，讓許多家庭手忙腳亂，兒童醫院的壓力倍增。數據同時顯示，最近幾周的COVID-19廢水水平和住院人數持續上升，只是數字略低於去年同期。

Jefferies財經集團分析尼爾森（Nielsen）數據指出，截至12月3日的四周之內，美國零售業者的咳嗽和感冒藥銷售額比去年同期增加35%，喉嚨噴霧劑和含片的開銷增加56%。

某些暢銷品牌，尤其是專為兒童設計的止痛退燒藥，在亞馬遜 網站、連鎖藥局CVS Health和華格林博姿聯合公司(Walgreens Boots Alliance)網路商店銷售一空。還有消費者急得上社群媒體 求助或大吐苦水。

不過，零售商和數據追蹤公司表示，在需求增加現況下，整體供應保持穩健。藥品製造商也表示，工廠馬不停蹄地生產中。

CVS和Walgreens發言人均表示，公司正與製造商合作確保持續供應藥物。亞馬遜發言人表示，公司正努力讓售罄的商品恢復庫存，部分咳嗽和感冒產品仍可快速送貨。

感冒藥NyQuil、DayQuil和舒缓薄荷膏Vicks製造商寶鹼公司(Procter & Gamble)發言人表示，公司正面臨「空前的呼吸道藥品需求」，「我們正在全力確保產品供應符合需求」。

旗下品牌包括止痛藥泰諾 (Tylenol) 和美林 (Motrin)的強生(Johnson & Johnson)發言人表示，雖然有些產品可能不太容易買到，但公司並未出現兒童泰諾(Tylenol)或美林(Motrin)普遍短缺的情況。

追蹤藥物短缺現象的美國藥劑師協會(American Society of Health-System Pharmacists)資深主任賈尼奧(Michael Ganio)表示，協會已收到有關流感藥物達菲(Tamiflu) 短缺的報告，原因是需求量大。但採用不同方法來確定短缺情況的美國食品藥物管理局（FDA），其短缺名單上沒有達菲。

賈尼奧說，流感季節時間提前可能導致一些貨架被掃空，讓製造商措手不及。賈尼奧表示，「仍有庫存流入，只是需要耐心；對於家有生病兒童的父母或照顧者來說，是很難的事。」

根據尼爾森數據，過去一年美國人在咳嗽和感冒藥上花費近120億元，比一年前增長近30%。