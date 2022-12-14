本報專題回響╱郵件盜竊猖獗 華裔眾議員出招嚴打

華裔國會眾議員孟昭文13日呼籲郵政服務局採取更多措施，打擊郵件盜竊犯罪。圖為深綠色郵箱。(取自孟昭文推特)

本報前天報導紐約華人社區及全美各地郵件失竊及支票 被變造盜領案件氾濫現象後，代表紐約市法拉盛的華裔國會眾議員孟昭文 於13日致函美國郵政 服務局(USPS)，呼籲採取更多措施，打擊在各地頻發的郵件盜竊犯罪，尤其針對加強深綠色郵箱的安全提出了具體要求。

孟昭文發函郵政服務局 籲深綠郵箱加鎖

深綠色郵箱(Relay Boxes)用於存放信件，常設於傳統的藍色郵箱邊上，無需鑰匙就能打開，安全漏洞較大。

孟昭文13日發函給郵政服務局局長德喬依(Louis DeJoy)說，她在今年7月已致信美國郵政服務局紐約市皇后區的地區業務經理，儘管之後郵政局在加強安全方面有整改措施，但她呼籲當局另追加三項措施，更有效打擊及預防郵件盜竊。

第一項措施是，減少郵件滯留深綠色郵箱的時間，從而降低竊賊偷信風險；二是在她的選區內，為所有深綠色郵箱加鎖；三是當發生深綠色郵箱被竊案件時，當局須向當地居民及受影響的民眾發送通知，以盡告知之責。

孟昭文表示，過去一年郵件盜竊問題在她的選區日益嚴重，選民需要確保郵件、財產及信息安全。郵政局已採取一些整改辦法，但必須繼續加強措施。同時郵件盜竊也對郵遞人員造成安全威脅，他們經常成為竊賊的目標，有時甚至遭遇暴力襲擊，郵政局和警方都應嚴肅對待。

近年華人社區郵筒釣魚案(Mail Fishing)頻發，竊賊的一般手法是，在繩子一頭放置粘性材料，再將郵件「釣出」；僅去年11月，皇后區法拉盛市中心就有九個郵筒遭竊，大量華裔民眾的信件丟失，郵寄支票遭人兌領。此前，孟昭文曾提出「保護郵件安全法案」(Keep Mail Safe Act)，要求美國郵政服務局局長德喬依研究改裝全國所有藍色郵箱的可能性，將郵件投擲口變窄，以減少相關罪案的發生。

聯邦眾議員也受害 2萬元捐款支票被竊

寄給紐約州國會眾議員史提法尼克競選辦公室的多張捐款支票被竊，損失多達2萬元。(史提法尼克競選辦公室提供)

郵件竊盜氾濫，連國會共和黨第三號人物、紐約上州的聯邦眾議員史提法尼克(Elise Stefanik)也成為受害者。她說寄往她的競選總部的一封郵件被人打開，偷去了多張價值總額達2萬元的捐款支票，捐款者的身分也有被竊盜之虞。

史提法尼克的律師前不久在寫給郵政總局局長德喬依的信中表示，史提法尼克的競選辦公室在今年6月至11月間曾遭遇四次郵件被竊案，裝有捐款支票的郵件在郵局寄送過程中被打開，支票不翼而飛，其中有三次是在同一周的時間裡在田納西州的孟菲斯地區被竊。她的辦公室懷疑有郵局員工涉入，要求徹底調查。

史提法尼克表示，儘管美國郵政檢察局(USPS Office of the Inspector General)稱正在調查這類案件，但她對調查進度感到失望，也對郵政檢察局的回應不滿。

但郵政檢察局探員對媒體表示，查處郵局工作人員和合同人員竊取郵件並非易事，除非查到史提法尼克的一位或幾位捐款人身分被盜竊或被騙取財物。

不過今年8月，就有紐約皇后區就有三名郵政局職員被查出因監守自盜，竊取他人多達1600萬元的新冠疫情補助福利而被控罪。

史提法尼克表示，有調查報告顯示，被竊取的支票「洗過」以後在暗網販售的，從去年秋天的每周114張，暴增至今年的每周2000張。她說，在共和黨控制國會眾院之後，國會將加強對郵政總局的監督，要求郵政總局正視這一系統性問題，並立即採取有效措施，改變郵件竊盜氾濫的現狀。