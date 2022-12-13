移民局監視多州500元以上匯款 被控違法

移民與海關執法局(ICE)被指在沒有正當理由，也無搜索票的情況下，取得從加州、亞利桑納州、新墨西哥州、德州和墨西哥對外匯款500元以上的紀錄。圖為大篷車隊載運上千中美洲國家無證移民到美墨邊界。(Getty Images)

移民與海關執法局(ICE)被指在沒有正當理由，也無搜索票的情況下，取得從加州、亞利桑納州、新墨西哥州 、德州和墨西哥對外匯款500元以上的紀錄，12日遭民間社團「正義未來法律」(Just Futures Law)與艾德爾遜法律事務所(Edelson PC)提告。

洛杉磯時報報導，訴狀指出，聯邦執法官員未持搜索狀，也未獲法院許可，就向西南部各州匯款業者取得數百萬筆匯款紀錄，也未告知個資被取走的當事人；艾德爾遜的律師沙拉喜(Yaman Salahi)說，這套搜索作業在「毫無公共監督」的情況下進行。

訴狀說，這樣大舉收集匯款紀錄，違背了當事人的財務隱私權，要求法院裁定，政府立即停止類似作業，並把已取得的紀錄刪除掉。

受影響的移民委託這兩個單位對聯邦政府 和西聯匯款公司(Western Union)提出告訴，因為有些官員在報告中宣稱他們不斷在追蹤「中東和阿拉伯姓名」人士的對外匯款。

移民局 官員不願對本案表示意見，但稍早說已停止向西聯匯款索取匯款紀錄；西聯匯款公司也不願置評，只表示該公司是應法院命令交出匯款紀錄。

兩個民間法律機構控告聯邦政府和西聯匯款，是根據俄勒岡州民主黨籍國會參議員魏登(Ron Wyden)的公開發言；魏登說，國土安全部今年2月向他的幕僚簡報時說移民局利用行政傳票，取得了約600萬筆2019年以後，從前述地區超過500元的匯款紀錄。

魏登3月致函國安部，說他贊成針對走私犯進行調查，但反對這樣大規模的作業。他說，收集數百萬筆匯款紀錄根本就浪費國家資源，國安部等單位該把資源集中運用到「真正有違法嫌疑」的人身上。

「公正未來法律」團體的律師沃諾(Daniel Werner)說，需借助西聯才能匯款的人，通常是不能在銀行開戶的移民，他們的資料一旦落入移民局手中，以後會有何風險，誰也不敢說。