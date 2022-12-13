「投資專家」誆騙投資加密貨幣 華女40萬畢生積蓄沒了

華人遭「投資專家」詐騙，將畢生積蓄投資加密貨幣，損失數十萬元。(路透)

紐約布魯克林(布碌崙)班森賀又有華人落入加密貨幣 詐騙圈套，以為在「投資 專家」的引導下會賺大錢，結果投入的錢有去無回，甚至有受害者投入畢生積蓄，最後40多萬元分文無歸。

報案住在19大道交89街的一名61歲華婦指出，5月在微信上結識一名自稱是「投資專家」的陌生男子，對方一直談起投資加密貨幣獲利可觀，建議她也嘗試這個新興市場；幾番遊說下華女 答應，通過電匯分別匯款五次給對方。

都先承諾可取款 實則無下文

為了看起來可信，對方表示在投行公司工作，並提供Gemini Trust Company LLC、以及New CL Trading INC兩家公司的簡介，並謊稱提供的銀行帳號將匯錢至這兩家公司的帳戶內；受害者深信不疑，分別在5月18日匯了1萬元、5月26日3萬元、6月7日5萬元、7月10日13萬元、以及10月17日3萬5000元，到對方提供的帳戶內，總值25萬5000元。

她告訴警方探員，那名男子一開始承諾可隨時從加密帳戶把錢轉回自己的帳戶，可她想這麼做時卻遭到拒絕，匯了最後一筆款額不久後對方便失聯了，於是在家人的陪同下到62分局報案；警方指，已向受害者獲取線索展開調查，該名男子在微信上的帳號是AL_LEN1314。

第二起案件中，報住在20大道交67街的一名46歲華女，於8月30日在交友網站match.com上結識一名華男；兩人在網路上談得甚歡，一段時間後對方也向她介紹加密貨幣市場，強調能在短時間內暴利。

在說服她後，對方發來要求華女電匯款額的鏈接(Link)，她在一步步指示下將畢生積蓄匯給對方，三個月內多次匯款，共損失40萬6000元；最近她試圖從加密貨幣帳戶取錢時，發現提款要求未能通過，不久後帳戶也被凍結。情急之下發消息給男子詢問，不料對方卻將她拉黑，華女才知道被騙，到警局報案。

過於美好的投資 往往藏騙局

62分局轄區內經常發生各種類型的網路詐騙案，殺豬盤、投資詐騙近幾年更是盛行，儘管當地警員已多次警告，但仍有華人不斷受騙。警方建議，不要輕易網路認識的陌生人，也不該將敏感資料提供給對方，切記「天下沒有白吃的午餐」，若投資方案聽起來過於美好，往往存在騙局。