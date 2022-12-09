美俄換囚 拿軍火商只換回女球星 魏倫未納入

由俄國國營媒體釋出的視頻可見到格林納（左一）和布特（右二）在阿拉伯聯合大公國的機場換囚。（取自推特，畫面來源：Tacc)

美國女子籃球明星格林納(Brittney Griner)8日晚間獲釋回家了！美俄達成換囚協議，格林納從俄羅斯 監獄獲釋，美國則以釋放惡名遠播的俄羅斯軍火商、「死亡商人」布特(Viktor Bout)作為交換；格林納遭莫斯科囚禁八個月來跌宕起伏的美俄外交斡旋過程，終告收場。但另一名在俄羅斯被囚禁近四年的美國人魏倫(Paul Whelan)，未能被納入此次換囚行列；魏倫對此表示「非常失望」。

美官員承認付出沉重代價

美俄達成協議用俄國軍火商布特（右）換回女子職籃明星格林納（左）返國，但被批評這個「交易」並不對等。（歐新社）

這項換囚協議是在俄羅斯入侵烏克蘭的緊張局勢下，美俄於八個月內完成的第二份協議，在拜登 總統實現此重要目標之際，美國官員承認，美方付出了沉重代價。

拜登：她正在回家的路上

拜登在格林納的同性妻子雪瑞兒(Cherelle Griner)和政府官員陪同下於白宮表示，「她很安全，她在飛機上，她正在回家的路上。」拜登說，他與格林納通了電話，預計她會在24小時內返美。官員表示，格林納將獲得專門醫療服務和諮詢。

拜登總統在格林納的同性妻子雪瑞兒(右後)和副總統賀錦麗(左後)陪同下於白宮表示，格林納正在回家的路上。(路透)

俄羅斯外交部證實了這次換囚行動，並在俄羅斯媒體發聲明指出，交換發生在阿布達比(Abu Dhabi)，布特搭機回俄國了。俄羅斯媒體畫面顯示，格林納在阿布達比從一架俄羅斯飛機走下來，受到一名美國官員歡迎；兩名俄羅斯人擁抱了布特。俄羅斯電視台還播放了布特在莫斯科白雪覆蓋的停機坪走下飛機，與母親和妻子擁抱的畫面。

格林納是兩屆奧運金牌得主、貝勒大學全美最佳球員和鳯凰城水星隊(Phoenix Mercury)職業女籃(WNBA)明星。她2月在莫斯科機場因俄方指稱她攜帶裝有大麻油的電子菸罐被捕，成為最受矚目的海外被囚禁美國人。她身為公開的非裔女同性戀，被關押在敵視多元性別群體(LBGTQ)的國度，命運發展與美俄外交折衝過程，持續引發空前關注。

「一對一交換」令人意外

美俄談判過程中，國務卿布林肯(Antony Blinken)曾在7月公開透露，美國已就釋放格林納和魏倫案向俄羅斯提出「實質性建議」。經過數個月緊張談判，美俄官員最近幾週都表達出謹慎樂觀情緒；拜登11月表示希望在期中選舉 結束後與俄羅斯達成協議；一位俄羅斯高級官員上週表示年底前有可能達成協議。

由於美國官員幾個月來一直表示決心將格林納和魏倫一起帶回家，最後結果是「一對一的交換」，令許多人意外。

魏倫是密西根州公司安全主管，2018年12月因被控從事間諜活動在俄羅斯入獄，2020年被判刑16年；他的家人和美國政府稱俄羅斯的指控毫無根據。

拜登說：「我們沒有忘記魏倫，我們將繼續本著誠意為釋放魏倫進行談判。」魏倫8日透過電話向美國有線電視新聞網(CNN)表示，他很高興格林納獲釋，但他「非常失望，因為(當局)沒有採取更多措施來確保我獲釋」，「我因為從未發生過的罪行而被捕，我不明白為什麼我還在這裡。」