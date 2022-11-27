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台選舉／落選北市 黃珊珊擁抱柯文哲 ：感謝力挺

記者鍾維軒、胡瑞玲／台北報導
台北市長候選人黃珊珊（右）擁抱市長柯文哲（左），感謝相挺。（記者余承翰／攝影）
台北市長候選人黃珊珊（右）擁抱市長柯文哲（左），感謝相挺。（記者余承翰／攝影）

台北市長三方激戰，民進黨候選人陳時中26日晚率先宣布敗選，並打電話給當選人蔣萬安道賀，但支持者難掩失落，前副總統陳建仁一度哽咽，無法繼續致詞；無黨籍候選人黃珊珊則向現任市長柯文哲道歉，並擁抱柯文哲，答謝一路以來的力挺。

出門謝票 陳時中：先沉澱一下

陳時中競選總部開票現場由於票數一路落後蔣萬安，支持者難掩失落神情，陳時中約晚間近七時來到競選總部宣布敗選，部分支持者忍不住落淚。陳時中27日出門謝票被問到下一步規畫，僅表示要先沉澱一下。

陳時中表示，希望支持者一起誠摯地祝福蔣萬安，也打電話祝福他，他治理得好，台北就會愈好，愛台北的力量會超越政黨分歧，呼籲支持者給予蔣萬安支持；是自己努力不夠，向支持者致上最深歉意，選舉結果讓大家很失望，但是不能絕望。

陳時中說，選舉告一段落，國家與城市要繼續前進，對台灣防疫成果的抹黑與攻擊，可以隨著選舉結束，拜託大家繼續支持蔡英文主席，大家敗而不潰，不能為一次地方選舉失敗亂了陣腳。

黃珊珊晚間七點半左右上台發表敗選談話，柯文哲稍後抵達，對於黃珊珊沒有拿下台北市，柯文哲上台後一度說「要講什麼？」台下支持者不斷高喊「支持柯文哲、黃珊珊繼續加油」，柯文哲再度說，「我們回去繼續努力，這樣就好了。」

來源：聯合影音網

陳時中 柯文哲 開票

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