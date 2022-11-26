黑五戰通膨 減價幅度大於去年 買氣看折扣

商家趁著黑色星期五紛紛祭出折扣吸引消費者，也希望在通膨壓力下爭取業績。（Getty Images)

在通膨陰霾籠罩下，美國的「黑色星期五 」在感恩節次日登場，揭開年底購物季的序幕；儘管商家祭出大於去年的折扣，但消費者更加精打細算，花錢較往年謹慎保守，尋找更大的優惠；而在經濟前景不確定之下，商家也在觀望今年的黑五 銷售情形是否反映今年最後一個月的情況。

年底購物季 黑五試溫 通膨壓力仍在

美國零售股25日持穩，因投資者關注假日消費以衡量消費者信心，而此時通膨和利率上升對普通民眾造成沉重壓力；路透報導，由於一年中最繁忙的購物日人群稀少，股市表現平平；Oanda 高級市場分析師厄藍(Craig Erlam) 表示，「如果今年黑色星期五受到衝擊，對零售商來說到年底的購物季將不是好兆頭」。

今年黑五消費金額雖有成長，但成長幅度少於往年，顯示在通膨壓力下，消費者更會精加細算。（路透）

新冠疫情後重返實體消費的背景下，從感恩節到黑色星期五這段期間，似乎一掃10月下旬及11月低迷的買氣，不論是網路還是實體通路出現消費潮；但是通膨的壓力依然在困擾消費者，感恩節前後的消費熱潮與10月以來的疲軟，反映出商家在之前提供的優惠沒有吸引力，到現在才祭出大折扣的對比，消費者都看在眼裡。

通膨威脅環伺之下，推動民眾在感恩節前後解囊的關鍵是「折扣」，Salesforce的數據顯示，感恩節當天，網路上的購物平均折扣幅度為31%，大於去年的27%；Adobe數據分析主管潘德亞(Vivek Pandya)也說，賣方提供的折扣「足夠吸引消費者繼續購物」。

家電、服飾、化妝品 折扣幅度最大

家電、服飾，還有如化妝品、名牌包等精品，是折扣幅度最大的幾個產品之一，實體通路亦然，例如紐約先鋒廣場的梅西百貨 旗艦店(Macy's Herald Square)「黑五」當天祭出時尚珠寶四折、部份名鞋五折優惠。

黑五網購僅成長1% 實體店人潮回流

Adobe網路分析部門的數據顯示，感恩節當天的網購消費額為53億元，刷新紀錄，不過僅較去年增加2.9%，黑五當天達90億元，成長率僅1%；而過去十年來，網購消費額的成長率通常都是兩位數；這反映出對疫情的恐慌消褪，買家再次回流實體店的趨勢，梅西百貨執行長甘內特(Jeff Gennette)表示，民眾更願意面對面接觸，人流大於前兩年。

全國零售聯盟也預測，包括電子商務在內的假日銷售額在11月和12月期間將增長6%至8%，達到9426億至9604億元，但低於去年13.5%和2020年9.3%的漲幅。

全國最大購物中心、明尼蘇達州「美國購物中心」(MOA)副總吉兒·倫斯洛(Jill Renslow)表示，民眾在黑五當天早上一開門就擁入，人流大於去年，不過與過去不同的是，現在他們要買什麼心中大體上已經有譜，「大家變得更會精打細算些」。

種種因素讓潘德亞認為，當前的購物季像是「大日子」，至於平時，消費增長則變得「非常溫和」。