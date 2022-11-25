1周2起重大槍擊 奪11條人命…感恩節好感傷

科羅拉多州科羅拉多泉市(Colorado Springs) Club Q同志夜店19日晚的槍擊案，造成5死25傷，也給今年的感恩節蒙上陰影。圖為民眾在案發現場獻花紀念受害者。(Getty Images)

11月24日是一年一度的感恩節，本應是親戚朋友歡聚一堂、相互表達感恩之情的日子；然而，節日前一周內發生兩起震驚全國、超過十人傷亡的槍擊案，給這個溫暖的節日蒙上一層陰影，讓民眾在歡度佳節的同時心中也有一絲感傷，五味雜陳。

19日晚間11時56分，22歲的奧卓奇(Anderson Lee Aldrich)在科羅拉多州科羅拉多泉市(Colorado Springs)Club Q同志夜店掃射，持續至20日凌晨0時2分才被夜店其他顧客制服，造成五死25傷的慘劇；緊接著22日維吉尼亞州 奇薩皮克市(Chesapeake)沃爾瑪超市(Walmart)又發生值班經理安德·賓(Andre Bing)在員工休息室開火，造成六名同事死亡，最終他也飲彈自盡。

拜登 總統於感恩節當天致電Club Q的兩位老闆格澤卡(Nic Grzecka)與海尼斯(Matthew Haynes)表示哀悼，並對兩位對科羅拉多當地社區做出的貢獻致以感謝之情。

感恩節約在南北戰爭時期定為國定假日，故總統林肯將11月的最後一個周四宣布為「感恩並尋求治療」的日子；節日的起源更可往前追溯至1620年在麻州普利茅斯岩(Plymouth Rock)登陸的清教徒與美洲原住民 萬帕諾雅格人(Wampanoag)一同慶祝秋收；然而對原住民而言，這一天卻是「屠殺日」，1636年大量原住民被大規模殺害，對甫到美國、生存有困難的英國移民施以援手的印地安部落酋長Massasoit還被梟首示眾。