維州沃爾瑪槍案／兇嫌一言不發掃射休息室 她 「眼睜睜看著3同事被殺」

沃爾瑪超市倖存者之一布麗安娜．泰勒23日對美聯社說明目擊現場涉案經理開槍情況。(美聯社)

沃爾瑪槍擊 案生還者表示，兇手是夜班經理安德‧賓(Andre Bing)，他行凶時不發一語便拔槍射擊，有人說是無差別射擊，也有人說他找其他經理尋仇；一人躲桌下被安德‧賓用槍指著叫她回家，另有人目睹三名同事遇害，還有人覺得不妙，提前離開案發現場躲過一劫，另有一人因為遲到而未經歷恐怖過程。

任職兩個月的布利安娜‧泰勒(Briana Tyler)表示，「他總是與人有嫌隙，但我沒料到這麼嚴重，他是每個人都會在暗地裡討論的那種經理」。

泰勒表示，當時例行會議結束，「我的經理才剛開門，他(走進休息室)什麼話也沒說，就開始射擊開槍」，「他沒有特定瞄準任何人，簡直朝整間休息室開槍，我看到許多人就地尋找掩護或中槍倒地」。

警方23日凌晨徹夜在沃爾瑪超市現場辦案。(美聯社)

警方初步調查顯示，當晚10時12分，值夜班的14名經理和員工聚在休息室內開例會；14分，警察 獲報抵達超市，31歲的安德舉槍自盡。

警方表示，兇手和兩名被害人的遺體在休息室內被發現，另一在店門口附近斷氣，三名傷者送醫不治。

警方23日公布死者名單，年齡介於22歲到70歲間，另有一名16歲的青少年礙於未成年而不公布姓名。

案發當時在店裡購物的巴沙姆(Jeromy Basham)表示，至少一名死者遺體用購物車送到戶外。

員工潔西‧維爾澤斯基(Jessie Wilczewski)表示，案發時她立刻躲到桌下，安德看見她並用槍指著她要她回家，她倉皇逃命。

維州奇薩皮克市普萊斯23日記者會上難掩傷痛。(美聯社)

維爾澤斯基表示，這起槍擊案顯然是預謀攻擊其他經理，另一名目擊者也說兇手與其他經理有過節，認為這是預謀犯案。

案發當時在休息室裡的唐雅‧普里奧洛(Donya Prioleau)表示，夜班同事「情同家人」，而「我眼睜睜的看著三名同事被殺」。她哭著說：「直接在我眼前，沒人應該目睹這一切。」

沃爾瑪職員哈波(Kevin Harper)表示，他當天提早到班，但他坐在休息室裡覺得不太對勁便離開，幾分鐘後他聽到三、四輪槍響，拔腿衝向曬衣架商品的方向躲藏。

他說：「你們不知道我在那裡躲了多久，時間彷彿靜止。」他後來伺機衝向門口，途中看到兩人倒地，其中一名女性渾身是血。

另有一名沃爾瑪員工在槍擊案發生後才來上班，此人說：「幸好我遲到了。」