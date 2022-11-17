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同婚法 國會拚本會期通過 民主黨趁兩院多數席次衝立法

記者顏伶如／綜合報導
參院正快馬加鞭希望在本月底前通過尊重婚姻法，保障同性婚姻的權利。（Getty Images）
參院正快馬加鞭希望在本月底前通過尊重婚姻法，保障同性婚姻的權利。（Getty Images）

同性婚姻與異族通婚保護法案16日在參院獲得重大進展，朝向成為聯邦法律的目標邁進一步，未來如果國會立法成功，將在美國歷史上成為重要時刻。

最終表決 最快本周登場

16日程序投票中，全體民主黨籍參議員一致投下贊成票，12名共和黨籍參議員也投贊成票，從議程安排來看，法案最終表決最快可能在本周登場，最晚則在本月底。參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)說，法案將確保同性婚姻與異族通婚都是獲得法律保障的合法婚姻，這項法案有機會讓參院實踐最高標準的理念，保護所有人民的婚姻平等。

民主黨多數黨領袖舒默參議員，16日在參院開會前與媒體談話。(美聯社)
民主黨多數黨領袖舒默參議員，16日在參院開會前與媒體談話。(美聯社)

舒默說，這項法案將讓美國變成一個「更好、更平等的生活地點」。他表示，女兒與同婚伴侶明年即將迎接寶寶誕生。

期中選舉結果趨於明朗，共和黨將成為下屆眾院多數黨。參院民主黨團快馬加鞭，希望趁著民主黨仍掌握眾院多數席次的任期結束前，讓法案立法通過。根據16日計票結果，共和黨已經達到眾院多數黨的218席門檻。

拜登：應有權跟愛人結婚

程序表決過後，拜登總統16日發表聲明說，法案一過關，將會立即簽署。他在聲明中說：「愛就是愛，美國人民應該有權跟心愛的人結婚。」

1973年保障墮胎權重大判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)今年6月被最高法院推翻後，同性婚姻與異族通婚保護以及墮胎權聯邦保護等法案獲得支持持續增加。保守派大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)在意見書中的論述，讓外界解讀為同性婚姻將是最高法院下一個推翻的目標。

明尼蘇達州國會議員芬克是第一位公開跨性別的國會議員。（美聯社）
明尼蘇達州國會議員芬克是第一位公開跨性別的國會議員。（美聯社）

同性婚姻與異族通婚保護法案將廢除源於前總統柯林頓任內的「保護婚姻法」(Defense of Marriage Act)，並且要求各州承認所有合法婚姻。名稱為「尊重婚姻法」(Respect for Marriage Act)的新法，將要求各州承認所有合法婚姻，不論當事人的性別、種族、族裔或國籍。

最高法院2015年「奧貝格費爾訴霍奇斯案」(Obergefell v. Hodges)判例，成為保障同性婚姻的法律基礎。最近多項民調顯示，超過三分之二美國民眾支持同性婚姻。不過，許多共和黨籍國會議員以並無立法必要為由，不願支持「尊重婚姻法」。

來源：ABC News

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