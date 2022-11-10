若共和黨眾院過半 拜登：支援烏克蘭「持續不間斷」

總統拜登，攝於9日。(路透)

共和黨 在2022年期中選舉並未大勝，但仍預期贏回聯邦眾院多數，有記者9日就共和黨籍眾院少數黨領袖麥卡錫選前稱不會給烏克蘭 開出「空白支票」向拜登 總統提問，拜登稱自己預期對烏援助將無限期繼續，但也主張本來就有限制。

根據白宮釋出的逐字稿，當記者詢問「對烏援助將持續不間斷嗎？」時，拜登答稱，「這是我的預期，還有，順帶一提，我們沒有給烏克蘭空白支票，我們沒做烏克蘭想要的很多事情」。

拜等隨即舉例指出，他被問過很多次，美方是否會提供美製飛機以保障烏克蘭的天空，「我說，『不，我們不打算這麼做，我們不會參與第三次世界大戰、對付俄羅斯飛機與直接交戰』，但我們會提供他們所有合理的自我防衛能力嗎？是的」。

拜登舉的第二個例子是美方沒有提供任何射程達600英里（約965公里）的HIMARS給烏克蘭，「因為我不希望他們開始轟炸俄羅斯領土」。他說，「我們想要確保有一種關係，即他們能夠自我防衛，對付由普亭在烏克蘭境內所發動，純粹是二戰以來發生過的最醜陋大規模侵略」。

拜登最後表示，「所以，如果麥卡錫領袖還有多數共和黨同僚說，他們不會資助烏克蘭的合理防禦需求，我會感到驚訝」。