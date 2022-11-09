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史上最高… 20億勁球頭獎落加州 1人獨中

記者顏伶如／綜合報導
「喬氏服務中心」樂透銷售站售出頭獎彩票。根據勁球得獎規定，負責人查哈耶德可以獲得最高100萬元的分紅獎金。(美聯社)
「喬氏服務中心」樂透銷售站售出頭獎彩票。根據勁球得獎規定，負責人查哈耶德可以獲得最高100萬元的分紅獎金。(美聯社)

勁球(Powerball)頭獎連續三個多月無人中獎，高達20多億元的彩金8日終於由位於南加州的一位幸運得主獨得。

發生技術問題 開獎延後10小時

勁球原訂美東時間7日晚間10時59分開獎，但由於發生技術問題，頭獎號碼延後約10小時，直到8日上午才開出。勁球主辦單位表示，技術問題的出現是因為某個參與單位處理彩票銷售數據的程序發生錯誤。頭獎彩金在7日為19億元，但8日開獎結果確定後，經過計算更新，彩金數額為20億4000萬元，創下美國樂透史上最高紀錄，打破2016年三名得主平分15億8600萬元勁球頭獎彩金的紀錄。

勁球主辦單位指出，備受矚目的天價彩金開獎竟然出現延遲，是勁球推出以來前所未見的狀況，不過確保整體機制安全無虞，仍是主辦單位的首要考量。

高達20多億元的勁球頭獎彩金，由加州的幸運得主獨得。圖為民眾購買彩票。(路透)
高達20多億元的勁球頭獎彩金，由加州的幸運得主獨得。圖為民眾購買彩票。(路透)

「勁球產品集團」(Powerball Product Group)主席、賓州樂透局(Pennsylvania Lottery)執行主任斯維特(Drew Svitko)指出：「保障開獎公正公平是最重要的，在這次寫下歷史紀錄的開獎過程中，在所有參與勁球樂透的相關單位合作下，我們確實做到了。」

明尼蘇達樂透局(Minnesota Lottery)8日下午坦承，明州彩票銷售查核系統發生錯誤，導致7日晚間開獎延誤。

10、33、41、47、56、特別號10

8日上午，在佛羅里達樂透局(Florida Lottery)位於塔拉哈西(Tallahassee)的攝影棚開獎現場，勁球頭獎號碼開出為10、33、41、47、56，加上特別號10。

六個號碼全中的頭獎彩票，是在洛杉磯東北方艾塔迪那(Altadena)「喬氏服務中心」(Joe's Service Center)樂透銷售站售出。根據勁球得獎規定，「喬氏服務中心」負責人查哈耶德(Joe Chahayed)可以獲得最高100萬元的分紅獎金。

銷售站負責人可獲最高100萬元分紅

穿著加州樂透局(California Lottery)黃色背心配帽球帽的查哈耶德8日接受媒體訪問時說：「我很意外。很興奮，非常開心。」他說，不知道頭獎得主是誰，但希望是當地人。

查哈耶德指出：「我希望能夠知道幸運而是誰，絕大多數跟我買彩票的人，都是社區裡的民眾，我希望他們之間能出現頭獎得主。」

根據加州法律，勁球頭獎得主姓名將會公布，但地址等其他個人資料則不公開。

勁球 加州 明州

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