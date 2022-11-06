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氣候峰會COP27今登場 聚焦融資、美中關係

編譯王巧文／綜合報導
聯合國氣候峰會6日在埃及沙姆沙伊赫登場。圖為工作人員為峰會作最後準備。(Getty Images)
聯合國氣候峰會6日在埃及沙姆沙伊赫登場。圖為工作人員為峰會作最後準備。(Getty Images)

聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議(COP27)6日在埃及沙姆沙伊赫登場。分析師指出，敦促富國加碼資助開發中國家適應氣候變遷，以及台海議題使美中關係惡化等地緣政治議題，將是今年這場氣候峰會的焦點。

地緣政治衝突和俄烏戰爭導致能源市場動盪，已拖累全球加速遏制氣候變遷的努力，一直到COP27峰會開幕前夕，包括許多大型經濟體在內，多數國家仍未遵循去年氣候峰會達成的「格拉斯哥氣候協定」，提出更快的減少碳排放時間表。

今年各國談判代表預料將對富國施壓，要求採取減碳補救措施，並提供十多年前承諾的資金，即使各國財政狀況因新冠疫情及俄烏戰爭惡化。

COP27為期13天，預計將有4萬多人參與，其中包括約100名國家和政府領袖。今年會議六大主題為轉型、糧食安全、氣候行動融資、乾淨能源發展，水安全和脆弱社區的可持續性。

今年各國談判的一大重點在於氣候適應融資。滙豐銀行ESG研究全球主管陳偉信(音譯)表示，東道主埃及將代表非洲尋求更多資金，以強化開發中國家的韌性及抵銷極端氣候事件造成的損失。

此外，這次美國及中國能否暫時握手言和，也成為焦點。自眾院議長裴洛西8月訪台以來，美中緊張關係升溫，包括碳排議題在內的氣候合作談判已被喊停。

綠色和平組織東亞區高級氣候及能源政策長李碩認為：「北京在COP27峰會上的優先事項將與政治有關，尤其是與美國、歐盟等主要大國的關係。」

李碩指出，COP27可能會使各國進一步邁向分裂，或成為將地緣政治與氣候行動分開看待的轉折點，端看大國將如何互動。

氣候變遷 氣候峰會 融資

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