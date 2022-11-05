G7外長會議後 布林肯：美歐對中做法漸趨一致

國務卿布林肯(Antony Blinken)4日表示，七大工業國(G7)清楚認識到，面對日益增長的脅迫，有必要調整對中國的態度，美歐對中國做法漸趨一致。(Getty Images)

國務卿布林肯 (Antony Blinken)4日總結他的德國 行表示，透過討論，七大工業國(G7 )清楚認識到，面對日益增長的脅迫，有必要調整對中國的態度，共同反對北京扭曲市場的政策和做法，美歐對中國做法漸趨一致。

布林肯2日到4日在德國參加G7外長會議，並與各國外長會談，中國成為討論重點。

布林肯表示，過去這兩年來，美歐對待中國的做法漸趨一致，這代表著各國有著共同的擔憂，包含北京影響全球的強制性經濟作為、威脅台灣的舉動、人權紀錄、在關鍵領域建立新的經濟依賴等，美歐在很大程度是一致的，因此有著越來越多一致的做法。

德國總理蕭茲(Olaf Scholz)在4日抵北京前，投書德國法蘭克福廣訊報(Frankfurter Allgemeine Zeitung)說明訪中目的，稱「在符合我們雙方利益的情況下，我們會尋求合作，我們不會忽視爭議」。

布林肯說，他強烈支持蕭茲所形容的目標，包含鼓勵中國國家主席習近平施壓俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)，永遠不要動用任何類型的核武。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比(John Kirby)對蕭茲訪中表示尊重，重申不要求他國在美中之間選邊站；美國尊重德國處理對中關係，每個國家都有權利選擇要如何處理其對外關係。

G7外長聯合聲明共11點，談到俄烏戰爭、全球議題、伊朗、北韓與中國等議題。

其中提到，G7成員希望能與中方建構建設性合作來應對安全、公衛和氣候等挑戰，重申台灣海峽和平穩定重要性，關切中方壓迫新疆與西藏的人權，破壞香港的權利、自由與自治。

此外，G7外長表示，強烈譴責北韓非法發射彈道飛彈，這代表著北韓持續拓展彈道飛彈能力，公然破壞聯合國安理會決議，要求北韓放棄核武及現有計畫，任何的核子測試或其他無理行為必然面臨國際社會快速、團結且堅定的回應。