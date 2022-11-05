12德企執行長訪華 顯示歐洲對中國依賴仍難脫鉤

德國各行各業都仰賴中國，80%筆電、70%手機都來自中國；德國的汽車、化學及電力產業也仰賴對中貿易。圖為來自中國貨櫃堆積在德國漢堡港。(美聯社)

德國 總理蕭茲 率領工商業代表團4日抵達北京 訪問，向外界釋出明顯訊息：德國和全球第二大經濟體中國的商業合作必須持續下去；因俄烏戰爭，歐洲出現能源危機，德國消費者及企業受創極深，德國學者表示，若與中國脫鉤，歐洲及德國都消受不起；國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，歐洲就經濟與中脫鉤，顯然尚未做好準備。

有線電視新聞網(CNN)報導，此次與蕭茲一起旋風式訪問中國的德國企業代表有12家，包括福斯汽車集團(Volkswagen)、德意志銀行(Deutsche Bank)、西門子集團(Siemens)以及巴斯夫(BASF)化工集團等巨擘的執行長等，預料將與中國企業舉行閉門會議。

德國正逐步走向衰退之際，蕭茲成為約三年內首位到訪中國的七大工業國集團(G7)領導人，但仍有質疑聲認為身為歐洲最大經濟體的德國，在經濟利益上與中國走得太近。

蕭茲盼北京開放更多市場

蕭茲與中國總理李克強會晤後在記者會上表示，因為北京對進入中國某些市場設限趨嚴，德國與中國的經濟關係變得更困難；德方注意到中國談及經濟時，愈發往自立自足發展，減少對外經濟關係，蕭茲認為這些觀點值得商討。

中國向德國漢堡港取得一處碼頭持股，引起西方關切。中國遠洋運輸集團(Cosco)曾想購下德國漢堡港四個碼頭之一的股份35%，後因德國政府某些成員反對，生怕德方與中國走得太密切，關鍵基礎設施會受到北京的政治壓力影響，且偏利中方公司太大，故投資比例受限為24.9%。

德代表團盼中國結束清零

德國代表團另談及在中國面臨最大單一頭痛點，在中國全境實施嚴格的新冠動態清零政策；德方認為清零會扼殺中國經濟成長，另減損中方成為外國直接投資目標的魅力。

福斯汽車發表聲明表示，集團總裁決定與蕭茲同訪中國，是因疫情近三年下來，與中方無法直接會面；鑒於地緣及全球經濟局勢已全然變動，福斯總裁往訪北京，才有機會交換個人觀點。

德國總理蕭茲4日才抵達北京，中國就宣布與德國空中巴士(Airbus SE)達成採購協議，在北京簽署140架飛機的相關採購文件，價值約170億美元。圖為空中巴士客機參加珠海航空展。(路透)

蕭茲4日一抵達北京，中國主管航空器材採買的國營企業「中國航材」就宣布，與德國空中巴士(Airbus SE)達成採購協議，在北京簽署140架飛機的相關採購文件，價值約170億美元。

德國目前面臨國內經濟困境的挑戰，其實根本沒有與中國脫鉤的本錢，德國各行各業都仰賴中國，雖說2021年由中國進口僅約12%，但80%筆電、70%手機都來自中國；汽車、化學及電力產業也仰賴對中貿易。

衣佛國際經濟中心(IFO Center for International Economics)主任佛拉希(Lisandra Flach)告訴CNN，如果歐洲聯盟和德國要和中國畫清界線，會導致德國經濟面臨「國內生產毛額(GDP)的巨大損失」。