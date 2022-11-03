英國教訓在前 WSJ：抗通膨但不讓經濟崩盤 考驗Fed

聯準會能否在避免經濟崩盤的情況下對抗通膨，成為關注焦點。（美聯社）

英國 經濟危機赤裸裸上演之後，華爾街如今除了為利率 傷腦筋之外，對財政系統的穩定性也越來越焦慮。喬治梅森大學(George Mason University)教授波爾斯坦(Steven Pearlstein)在華盛頓郵報專欄指出，聯準會（Fed）能否在避免經濟崩盤的情況下對抗通膨，成為關注焦點。

波爾斯坦指出，華爾街彷彿看到四處亮著財務問題的警示燈，聯準會長期朝向高利率發展的趨勢，讓股票、債券 、房地產價格隨之重新洗盤，變化莫測，而先前以低利率取得貸款的企業、一般家庭以及政府機構，則被迫重新思考未來計畫。聯準會目前面臨的兩難處境為，能不能把利率拉到高得足以擊退通膨，但同時避免引發金融市場崩潰。

英國上個月的經歷，讓世人看到如果爆發財政危機將會如何。前任英相特拉斯(Liz Truss)推出減稅計畫導致政府必須舉債，投資人開始拋棄英國債券，英國利率因此走高，英磅則一路貶值。高利率讓英國的私人退休金計畫幾乎無力支撐，因此開始出脫英國公債，債券市場陷入混亂。原本忙著銷售債券以對抗通膨的英國央行英格蘭銀行(Bank of England，BOE)，突然間被迫180度轉彎，宣布將盡可能購買債券以減輕市場恐慌。

英國經濟亂象讓全球股市與債券受到池魚之殃，英格蘭銀行信譽受損，特拉斯上台僅45天便宣布辭職。波爾斯坦指出，看在華爾街投資人及華府官員眼中，英國的狀況極可能在美國重演。前任財政部長桑默斯(Larry Summers)上個月在華府舉行的世界銀行(World Bank)與國際貨幣基金(International Monetary Fund，IMF)年度會議上對全球金融家及各國財長發表演說時便表示，儘管英國有某些問題是自食其果，也有某些問題是受到全球系統震盪牽連的關係。

桑默斯比喻說，發生震盪不代表地震，「但你應該思考若遇地震應該如何防範」。