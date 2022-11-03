我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「樂天」拜登對選情過分樂觀 民主黨人擔憂

佛州帕克蘭高中槍案17死 被告判終身監禁 被害家屬不滿

英國教訓在前 WSJ：抗通膨但不讓經濟崩盤 考驗Fed

記者顏伶如／綜合報導
聯準會能否在避免經濟崩盤的情況下對抗通膨，成為關注焦點。（美聯社）
聯準會能否在避免經濟崩盤的情況下對抗通膨，成為關注焦點。（美聯社）

英國經濟危機赤裸裸上演之後，華爾街如今除了為利率傷腦筋之外，對財政系統的穩定性也越來越焦慮。喬治梅森大學(George Mason University)教授波爾斯坦(Steven Pearlstein)在華盛頓郵報專欄指出，聯準會（Fed）能否在避免經濟崩盤的情況下對抗通膨，成為關注焦點。

波爾斯坦指出，華爾街彷彿看到四處亮著財務問題的警示燈，聯準會長期朝向高利率發展的趨勢，讓股票、債券、房地產價格隨之重新洗盤，變化莫測，而先前以低利率取得貸款的企業、一般家庭以及政府機構，則被迫重新思考未來計畫。聯準會目前面臨的兩難處境為，能不能把利率拉到高得足以擊退通膨，但同時避免引發金融市場崩潰。

英國上個月的經歷，讓世人看到如果爆發財政危機將會如何。前任英相特拉斯(Liz Truss)推出減稅計畫導致政府必須舉債，投資人開始拋棄英國債券，英國利率因此走高，英磅則一路貶值。高利率讓英國的私人退休金計畫幾乎無力支撐，因此開始出脫英國公債，債券市場陷入混亂。原本忙著銷售債券以對抗通膨的英國央行英格蘭銀行(Bank of England，BOE)，突然間被迫180度轉彎，宣布將盡可能購買債券以減輕市場恐慌。

英國經濟亂象讓全球股市與債券受到池魚之殃，英格蘭銀行信譽受損，特拉斯上台僅45天便宣布辭職。波爾斯坦指出，看在華爾街投資人及華府官員眼中，英國的狀況極可能在美國重演。前任財政部長桑默斯(Larry Summers)上個月在華府舉行的世界銀行(World Bank)與國際貨幣基金(International Monetary Fund，IMF)年度會議上對全球金融家及各國財長發表演說時便表示，儘管英國有某些問題是自食其果，也有某些問題是受到全球系統震盪牽連的關係。

桑默斯比喻說，發生震盪不代表地震，「但你應該思考若遇地震應該如何防範」。

英國 利率 債券

上一則

房價與房租齊漲 年輕人盛行「分租共居」

下一則

「樂天」拜登對選情過分樂觀 民主黨人擔憂

延伸閱讀

前英相特拉斯遭爆：出差要備冰白酒 喝咖啡和拍照很挑

前英相特拉斯遭爆：出差要備冰白酒 喝咖啡和拍照很挑
英相蘇納克拚經濟 先收拾特拉斯「爛攤子」

英相蘇納克拚經濟 先收拾特拉斯「爛攤子」
蘇納克成新英相 特拉斯祝賀、摩丹特表支持

蘇納克成新英相 特拉斯祝賀、摩丹特表支持
特拉斯在任僅45天 終身可年領12.8萬津貼惹議

特拉斯在任僅45天 終身可年領12.8萬津貼惹議

熱門新聞

醫護人員到排隊現場搶救受傷者。(美聯社)

警：首爾踩踏事件增至154死 26死為外國人 剩1人身分不明

2022-10-30 09:54
圖為警方逮捕Nelson Peter Chia的畫面。（視頻截圖）

僱兇殺女友徐麗麗 73歲華男剛進獄就自殺

2022-10-28 20:19
眾議院議長裴洛西在洛杉磯的住宅28日凌晨遭歹徒入侵，丈夫保羅（82歲）以「密語」報警，救了自己一命。（美聯社）

「朋友在家等我太太」 裴洛西丈夫密語報警救自己一命

2022-10-29 10:15
悲劇後的梨泰院 而在踩踏事件發生後，大量的警力及救援人力在現場搶救，梨泰院斜坡上人潮幾被淨空，地上雜物散落一地。（路透）

梨泰院直擊 台灣倖存者：我絕不能跌倒 一跌就起不來了

2022-10-30 17:02
眾院議長裴洛西及其丈夫保羅‧裴洛西。路透

舊金山住處遭歹徒闖入 裴洛西丈夫保羅遭攻擊送醫

2022-10-28 09:15
總統拜登。資料照。（Getty Images）

NBC：澤倫斯基曾迫不及待討援助 讓拜登通話當場發火

2022-11-01 09:09

超人氣

更多 >
快看世界／心臟科醫生分享：要心臟健康 別吃這5食物

快看世界／心臟科醫生分享：要心臟健康 別吃這5食物
農業部要求：好市多召回14.8萬磅這項雞肉產品

農業部要求：好市多召回14.8萬磅這項雞肉產品
俄勒岡警抓夜間路怒開槍嫌犯 竟抓到市長

俄勒岡警抓夜間路怒開槍嫌犯 竟抓到市長
紐約僑領安全忠 千萬保釋申請被駁回

紐約僑領安全忠 千萬保釋申請被駁回
年底假期搭飛機 專家告訴你何時訂票最便宜

年底假期搭飛機 專家告訴你何時訂票最便宜